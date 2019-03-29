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      Série 800 Machines espresso entièrement automatiques

      EP0820/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis
      1 récompense

      2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

      Savourez le goût et l'arôme d'un café préparé avec des grains de café frais, à une température parfaite, grâce à notre système intelligent de préparation du café. Le mousseur à lait classique vous permet d'obtenir un cappuccino ou un latte macchiato onctueux en toute simplicité.

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      Série 800
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      Série 800

      Machines espresso entièrement automatiques

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      2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

      Grâce à l'écran tactile intuitif

      • 2 boissons
      • Mousseur à lait classique
      • Noir mat
      • Écran tactile
      Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

      Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

      Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.

      Détartrage automatique pour votre confort

      Détartrage automatique pour votre confort

      Votre machine à café est facile à nettoyer et à entretenir grâce au programme automatique qui vous avertit lorsqu'un détartrage est nécessaire. Vous pouvez adapter la fréquence de cette procédure à la dureté de votre eau.

      Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice

      Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice

      Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

      Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible

      Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible

      Le groupe café est le cœur de toute machine à café entièrement automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

      Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif

      Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif

      Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

      La température, les arômes et la crème parfaits, tasse après tasse**

      La température, les arômes et la crème parfaits, tasse après tasse**

      Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

      Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

      Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

      Pour plus de simplicité, vous pouvez passer la carafe à lait, le bac d'égouttement et le bac à marc au lave-vaisselle. Vous gagnerez ainsi du temps tout en bénéficiant d'un nettoyage complet.

      Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean

      Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean

      En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses* avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

      20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

      20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

      Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre broyeur en céramique résistant. Ses bords tranchants extraient les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Fabriqué à 100 % en céramique, il permet de préparer au moins 20 000 tasses.

      Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur

      Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur

      Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Nombre de portions
        2
        Broyeur intégré
        Oui, céramique
        Matériau principal
        Plastique
        Interface
        Ecran à icônes tactiles
        Garantie
        2 ans

      • Pays d'origine

        Pays de fabrication
        Roumanie
        Pays de conception
        Italie

      • Caractéristiques techniques

        Puissance
        1 500 W

      • Fonction de sécurité

        Arrêt automatique
        Oui

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        433 mm
        Largeur du produit
        246 mm
        Hauteur du produit
        371 mm
        Poids du produit
        8 kg
        Longueur de l'emballage
        491,5 mm
        Largeur de l'emballage
        287,5 mm
        Hauteur de l'emballage
        487 mm
        Poids de l'emballage
        10-12,3 kg

      • Compatibilité

        Accessoires associés 1
        Tube de graisse
        Accessoires associés 2
        Cuillère-doseuse
        Accessoires associés 3
        Bandelette de test pour la dureté de l'eau

      • Personnalisation

        Réglages du broyeur
        12
        Réglage de la pré-infusion de la mouture
        Oui
        Réglages de température
        3

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine, Roumanie

      • Variété

        Boissons
        • Espresso
        • Eau chaude
        • Café
        Option café moulu
        Oui
        Double tasse
        Oui
        Double tasse lait
        Non

      • Autres fonctionnalités

        Groupe café amovible
        Oui
        Détartrage guidé
        oui
        AquaClean
        Oui

      • Caractéristiques techniques

        Tension
        230  V
        Longueur du cordon
        100  cm
        Fréquence
        50  Hz
        Capacité du réservoir d'eau
        1,8  l
        Capacité du bac à marc
        12  servings
        Poids du produit
        7,5  kg
        Capacité du bac à grains
        275  g
        Bac à marc
        Accès en façade
        Réservoir d'eau
        Accès en façade
        Compatibilité filtre
        AquaClean
        Pression de la pompe
        15  bar
        Couleur et finitions
        Noir
        Dimensions du produit
        246 x 371 x 433  mm

      • Caractéristiques générales

        Hauteur du bec verseur ajustable
        85-145  mm
        Solution lait
        Mousseur à lait classique
        Pièces compatibles lave-vaisselle
        • Mousseur à lait classique
        • Bac d'égouttement
        Facile à nettoyer et à entretenir
        Compatible avec les filtres AquaClean
        Interface utilisateur
        Écran tactile

      • Entretien

        2 ans de garantie
        Oui

      • Développement durable

        Réglage ÉCO
        Oui
        Classe énergétique
        Classe A
        Consommation d'énergie pendant la préparation
        1 500  W
        Emballage recyclable
        > 95  %

      Badge-D2C

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      • Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
      • *Sur la base d'une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.

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