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Arrêté

Philips FidelioStation d'accueil

DTM5095/12

3.9

| (17) Avis | 82% recommandent ce produit

Écoutez la musique de votre iPod/iPhone/iPad sans fil

Écoutez votre musique sans fil avec Bluetooth®. Cette station d'accueil Philips diffuse également la musique de vos CD ou de votre iPod/iPad/iPhone via le connecteur Lightning, avec un son ample, immersif et limpide, grâce aux technologies LivingSound et Pure Digital.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Écoutez la musique de votre iPod/iPhone/iPad sans fil

  • Bluetooth

  • avec connecteur Lightning

Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning

Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

LivingSound pour une immersion totale dans le son

LivingSound pour une immersion totale dans le son

La technologie LivingSound de Philips, en attente de brevet, étend considérablement la zone idéale d'écoute de la pièce pour que vous puissiez profiter d'une musique vraiment intense sur une zone plus large. Issue de la combinaison de plusieurs processus sonores, LivingSound retrouve la richesse et les détails spatiaux du son, souvent perdus avec un système stéréo compact. Cela accroît la zone sonore idéale de façon inattendue et la musique est distribuée dans toute la pièce de manière régulière et prolongée. Vous pouvez désormais profiter d'un son stéréo optimal dans une zone plus étendue. Élargissez vos horizons !

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

17

Avis

82%

recommandent ce produit

08/05/2014

Deutschland

Deutschland

Alles, was ich will

Den DTM5095 nenn ich nun schon seit neun Monaten mein Eigen und ich freue mich über den satten Sound und die Gesamtfunktionalität. Der Turm steht bei mir im Arbeitszimmer, er passt jedoch auch in jedes bis zu mittelgroße Wohnzimmer (<40qm). Wenn ihr also eine kompakte Docking Station mit herausragendem Klang sucht, seid ihr mit dem DTM5095 gut beraten.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DTM5095 Docking-Soundsystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DTM5095 Docking-Soundsystem

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Super Klang und erst das Design!

Habe lange nach einer Docking-Station gesucht. Es gibt auch eine große Auswahl, allerdings noch nicht für den Lightning-Anschluss. Toller Klang, gutes Aussehen, viele Anschlußmöglichkeiten und CDs kann man auch abspielen. Ich bin begeistert.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DTM5095 Docking-Soundsystem

Oui, je recommande ce produit

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09/04/2013

Deutschland

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Super Klang und erst das Design!

Habe lange nach einer Docking-Station gesucht. Es gibt auch eine große Auswahl, allerdings noch nicht für den Lightning-Anschluss. Toller Klang, gutes Aussehen, viele Anschlußmöglichkeiten und CDs kann man auch abspielen. Ich bin begeistert.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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