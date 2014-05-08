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Arrêté
Écoutez la musique de votre iPod/iPhone/iPad sans fil
Écoutez votre musique sans fil avec Bluetooth®. Cette station d'accueil Philips diffuse également la musique de vos CD ou de votre iPod/iPad/iPhone via le connecteur Lightning, avec un son ample, immersif et limpide, grâce aux technologies LivingSound et Pure Digital.
Bluetooth
avec connecteur Lightning
Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
La technologie LivingSound de Philips, en attente de brevet, étend considérablement la zone idéale d'écoute de la pièce pour que vous puissiez profiter d'une musique vraiment intense sur une zone plus large. Issue de la combinaison de plusieurs processus sonores, LivingSound retrouve la richesse et les détails spatiaux du son, souvent perdus avec un système stéréo compact. Cela accroît la zone sonore idéale de façon inattendue et la musique est distribuée dans toute la pièce de manière régulière et prolongée. Vous pouvez désormais profiter d'un son stéréo optimal dans une zone plus étendue. Élargissez vos horizons !
3.9
sur 6
17
Avis
82%
recommandent ce produit
halbseide
08/05/2014
Deutschland
Alles, was ich will
Den DTM5095 nenn ich nun schon seit neun Monaten mein Eigen und ich freue mich über den satten Sound und die Gesamtfunktionalität. Der Turm steht bei mir im Arbeitszimmer, er passt jedoch auch in jedes bis zu mittelgroße Wohnzimmer (<40qm). Wenn ihr also eine kompakte Docking Station mit herausragendem Klang sucht, seid ihr mit dem DTM5095 gut beraten.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DTM5095 Docking-Soundsystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DTM5095 Docking-Soundsystem
Anmipa
09/04/2013
Deutschland
Acheteur vérifié
Super Klang und erst das Design!
Habe lange nach einer Docking-Station gesucht. Es gibt auch eine große Auswahl, allerdings noch nicht für den Lightning-Anschluss. Toller Klang, gutes Aussehen, viele Anschlußmöglichkeiten und CDs kann man auch abspielen. Ich bin begeistert.
Oui, je recommande ce produit
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Anmipa
09/04/2013
Deutschland
Super Klang und erst das Design!
Habe lange nach einer Docking-Station gesucht. Es gibt auch eine große Auswahl, allerdings noch nicht für den Lightning-Anschluss. Toller Klang, gutes Aussehen, viele Anschlußmöglichkeiten und CDs kann man auch abspielen. Ich bin begeistert.
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