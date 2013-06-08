Sinds twee weken heb ik dit product nu in mijn bezit en ik vind hem fantastisch! Het design is eye-catching maar toch subtiel en past eigenlijk overal. Veel complimenten van mijn bezoekers thuis. Het geluid vind ik fantastisch; je hebt daadwerkelijk een 360-graden sound ervaring en verder klinkt het erg helder en met een instelbare, krachtige bas. Persoonlijk vind ik het fijn dat je ook cd en radio kunt afspelen, al maak ik het meest gebruik van bluetooth streaming. De bouwkwaliteit lijkt me robuust, so far geen problemen. Ik zou het product zeker aanraden!