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Niet meer leverbaar

Philips Fideliodockinggeluidssysteem

DTM5095/12

3.9

| (17) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan

Geniet draadloos van de muziek op uw iPod/iPhone/iPad

Luister draadloos naar uw muziek met Bluetooth®. Met dit docking station van Philips kunt u via de Lightning-aansluiting naar muziek van uw CD-speler of iPod/iPad/iPhone luisteren. Geniet van indrukwekkend en kristalhelder geluid dankzij LivingSound en Pure Digital

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geniet draadloos van de muziek op uw iPod/iPhone/iPad

  • Bluetooth

  • met Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid

LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid

De LivingSound-technologie van Philips vergroot de ideale luisterpositie aanzienlijk; u kunt nu genieten van overweldigende muziek zonder recht voor het apparaat te zitten. Door verschillende geluidsprocessen te combineren, worden met LivingSound de volle geluiden en ruimtelijke details hersteld die vaak verloren gaan bij een compact stereosysteem. Het resultaat is geluid dat voller is dan verwacht en dat gelijkmatig over het vertrek wordt verdeeld. Uw muziekplezier is niet langer beperkt tot de traditionele beperkte luisterpositie. Geniet van optimaal stereogeluid in een groter gebied.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

17

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

08/06/2013

Nederland

Nederland

Absolute aanrader!

Sinds twee weken heb ik dit product nu in mijn bezit en ik vind hem fantastisch! Het design is eye-catching maar toch subtiel en past eigenlijk overal. Veel complimenten van mijn bezoekers thuis. Het geluid vind ik fantastisch; je hebt daadwerkelijk een 360-graden sound ervaring en verder klinkt het erg helder en met een instelbare, krachtige bas. Persoonlijk vind ik het fijn dat je ook cd en radio kunt afspelen, al maak ik het meest gebruik van bluetooth streaming. De bouwkwaliteit lijkt me robuust, so far geen problemen. Ik zou het product zeker aanraden!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DTM5095 dockinggeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DTM5095 dockinggeluidssysteem

08/05/2014

Deutschland

Deutschland

Alles, was ich will

Den DTM5095 nenn ich nun schon seit neun Monaten mein Eigen und ich freue mich über den satten Sound und die Gesamtfunktionalität. Der Turm steht bei mir im Arbeitszimmer, er passt jedoch auch in jedes bis zu mittelgroße Wohnzimmer (<40qm). Wenn ihr also eine kompakte Docking Station mit herausragendem Klang sucht, seid ihr mit dem DTM5095 gut beraten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DTM5095 Docking-Soundsystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DTM5095 Docking-Soundsystem

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Super Klang und erst das Design!

Habe lange nach einer Docking-Station gesucht. Es gibt auch eine große Auswahl, allerdings noch nicht für den Lightning-Anschluss. Toller Klang, gutes Aussehen, viele Anschlußmöglichkeiten und CDs kann man auch abspielen. Ich bin begeistert.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DTM5095 Docking-Soundsystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DTM5095 Docking-Soundsystem

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