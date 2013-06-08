Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Geniet draadloos van de muziek op uw iPod/iPhone/iPad
Luister draadloos naar uw muziek met Bluetooth®. Met dit docking station van Philips kunt u via de Lightning-aansluiting naar muziek van uw CD-speler of iPod/iPad/iPhone luisteren. Geniet van indrukwekkend en kristalhelder geluid dankzij LivingSound en Pure Digital
Bluetooth
met Lightning-aansluiting
Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
De LivingSound-technologie van Philips vergroot de ideale luisterpositie aanzienlijk; u kunt nu genieten van overweldigende muziek zonder recht voor het apparaat te zitten. Door verschillende geluidsprocessen te combineren, worden met LivingSound de volle geluiden en ruimtelijke details hersteld die vaak verloren gaan bij een compact stereosysteem. Het resultaat is geluid dat voller is dan verwacht en dat gelijkmatig over het vertrek wordt verdeeld. Uw muziekplezier is niet langer beperkt tot de traditionele beperkte luisterpositie. Geniet van optimaal stereogeluid in een groter gebied.
3.9
van 5
17
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
roderick2508
08/06/2013
Nederland
Absolute aanrader!
Sinds twee weken heb ik dit product nu in mijn bezit en ik vind hem fantastisch! Het design is eye-catching maar toch subtiel en past eigenlijk overal. Veel complimenten van mijn bezoekers thuis. Het geluid vind ik fantastisch; je hebt daadwerkelijk een 360-graden sound ervaring en verder klinkt het erg helder en met een instelbare, krachtige bas. Persoonlijk vind ik het fijn dat je ook cd en radio kunt afspelen, al maak ik het meest gebruik van bluetooth streaming. De bouwkwaliteit lijkt me robuust, so far geen problemen. Ik zou het product zeker aanraden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DTM5095 dockinggeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DTM5095 dockinggeluidssysteem
halbseide
08/05/2014
Deutschland
Alles, was ich will
Den DTM5095 nenn ich nun schon seit neun Monaten mein Eigen und ich freue mich über den satten Sound und die Gesamtfunktionalität. Der Turm steht bei mir im Arbeitszimmer, er passt jedoch auch in jedes bis zu mittelgroße Wohnzimmer (<40qm). Wenn ihr also eine kompakte Docking Station mit herausragendem Klang sucht, seid ihr mit dem DTM5095 gut beraten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DTM5095 Docking-Soundsystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DTM5095 Docking-Soundsystem
Anmipa
09/04/2013
Deutschland
Geverifieerde koper
Super Klang und erst das Design!
Habe lange nach einer Docking-Station gesucht. Es gibt auch eine große Auswahl, allerdings noch nicht für den Lightning-Anschluss. Toller Klang, gutes Aussehen, viele Anschlußmöglichkeiten und CDs kann man auch abspielen. Ich bin begeistert.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DTM5095 Docking-Soundsystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DTM5095 Docking-Soundsystem