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Arrêté
DLP3602U/10
Rechargez votre appareil à volonté, même en déplacement
Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger votre appareil plus d'une fois. Les 2 ports USB vous permettent de recharger 2 appareils à la fois. Charge ultra-rapide à 2,1 A.
Universel
Il suffit d'appuyer sur un bouton pour révéler la LED et connaître en un coup d'œil l'état de charge de votre chargeur autonome.
Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.