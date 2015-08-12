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Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP3602U/10

3.2

| (10) Reviews & awards

Onderweg meerdere keren opladen

Beschik altijd en overal over voldoende vermogen: dit accupakket geeft extra vermogen voor meer dan 1 keer volledig opladen. Dankzij de 2 USB-poorten kunt u 2 apparaten tegelijkertijd opladen. Supersnel opladen met 2,1A.

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Onderweg meerdere keren opladen

  • Universeel

Snel opladen met 5 V/2,1 A

Voedingslampje om de status in één oogopslag te zien

Het LED-lampje wordt weergegeven door een druk op de knop om u in één oogopslag op de hoogte te houden van de status van uw accu.

Laad uw apparaten meerdere keren op als u onderweg bent

Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 305.7 kB
  • 21 July 2026

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