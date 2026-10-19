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Arrêté

Chargeur mural double USB

DLP2502/94

Chargeur mural ultra-rapide

Recharge à pleine vitesse et en même temps 2 téléphones mobiles ou une tablette. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage.

Voir tous les avantages

doté de deux ports USB

Chargeur mural ultra-rapide

Fonctionne avec iPad, Nokia, Samsung, LG, HTC et autres

Compatible avec iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle et la plupart des appareils USB.

Compatible avec les tablettes, les smartphones et la plupart des appareils USB

Charge rapide 5 V / 3,1 A

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