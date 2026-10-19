Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
DLP2502/94
Chargeur mural ultra-rapide
Recharge à pleine vitesse et en même temps 2 téléphones mobiles ou une tablette. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage.
Compatible avec iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle et la plupart des appareils USB.
Notation globale