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Chargeur mural USB

DLP2307/11

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Chargeur mural ultra-rapide

Recharge à pleine vitesse et en même temps 2 téléphones mobiles ou une tablette. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage.

Voir tous les avantages

doté de deux ports USB

Chargeur mural ultra-rapide

  • Ultra-rapide

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Fonctionne avec iPad, Nokia, Samsung, LG, HTC et autres

Compatible avec iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle et la plupart des appareils USB.

Compatible avec les tablettes, les smartphones et la plupart des appareils USB

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 264.1 kB
  • 21 July 2026

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