ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Primaire afbeelding
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

USB-wandoplader

DLP2307/11

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Ultrasnelle wandoplader

Laad 2 mobiele telefoons tegelijk of een tablet op hoge snelheid op. Met slimme bescherming om beschadiging van uw waardevolle apparaat te voorkomen.

Bekijk alle voordelen

met twee USB-poorten

Ultrasnelle wandoplader

  • Ultrasnel

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Werkt met iPad, iPhone, Nokia, Samsung, LG, HTC en meer

Compatibel met iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle en de meeste USB-apparaten.

Compatibel met tablets, smartphones en de meeste USB-apparaten

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 261.4 kB
  • 21 July 2026

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.