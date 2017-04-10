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Niet meer leverbaar
Ultrasnelle wandoplader
Laad 2 mobiele telefoons tegelijk of een tablet op hoge snelheid op. Met slimme bescherming om beschadiging van uw waardevolle apparaat te voorkomen.
Ultrasnel
Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
Compatibel met iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle en de meeste USB-apparaten.