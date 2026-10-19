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Arrêté
DLP2103BK/11
Rechargez votre appareil à volonté, même en déplacement
Oubliez les problèmes d'autonomie. Les 10 000 mAh vous permettent de recharger entièrement votre téléphone ou votre tablette à plusieurs reprises. Les 2 ports USB vous permettent de recharger 2 appareils simultanément.
Universel
Protection de batterie et protection anti-court-circuit
La douce lueur du voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.
Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.