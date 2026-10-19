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Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP2103BK/11

Onderweg meerdere keren opladen

Beschik altijd en overal over voldoende vermogen. Dankzij de grote capaciteit van 10.000 mAh kunt u uw telefoon meerdere keren volledig opladen. U kunt ook een tablet opladen. Dankzij de 2 USB-poorten kunt u 2 apparaten tegelijkertijd opladen.

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Onderweg meerdere keren opladen

  • Universeel

Batterijbescherming en bescherming tegen kortsluiting

Batterijbescherming en bescherming tegen kortsluiting

LED-vermogenindicator

Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

Laad uw apparaten meerdere keren op als u onderweg bent

Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 260.1 kB
  • 20 July 2026

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