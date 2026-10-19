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Arrêté
DLP2053PK/11
Rechargez votre appareil à volonté, même en déplacement
Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger votre appareil plus d'une fois. Les 2 ports USB vous permettent de recharger 2 appareils à la fois. Charge ultra-rapide à 2,1 A.
Universel
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément
Il suffit d'appuyer sur un bouton pour révéler la LED et connaître en un coup d'œil l'état de charge de votre chargeur autonome.