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Niet meer leverbaar
DLP2053PK/11
Onderweg meerdere keren opladen
Beschik altijd en overal over voldoende vermogen: dit accupakket geeft extra vermogen voor meer dan 1 keer volledig opladen. Dankzij de 2 USB-poorten kunt u 2 apparaten tegelijkertijd opladen. Supersnel opladen met 2,1A.
Universeel
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden
Het LED-lampje wordt weergegeven door een druk op de knop om u in één oogopslag op de hoogte te houden van de status van uw accu.