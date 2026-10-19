Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
DLP2012/11
Chargeur allume-cigare ultra-rapide
Chargez rapidement vos nouveaux appareils dotés de connecteurs de type C ou QC 3.0. Chargez 3 appareils simultanément grâce à 1 connecteur de type C et à 2 ports USB. Ce chargeur allume-cigare est en outre conçu pour permettre de casser une vitre en cas d'accident.
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
Le chargeur compact se branche sur la prise 12 V de votre véhicule et se connecte à votre appareil pour un chargement facile et pratique lors de vos déplacements.