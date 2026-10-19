Chargeur allume-cigare ultra-rapide

Chargez rapidement vos nouveaux appareils dotés de connecteurs de type C ou QC 3.0. Chargez 3 appareils simultanément grâce à 1 connecteur de type C et à 2 ports USB. Ce chargeur allume-cigare est en outre conçu pour permettre de casser une vitre en cas d'accident.