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Arrêté

station d'accueil pour iPod/iPhone

DCM580/12

3.9

| (70) Avis

Colonne sonore

Profitez d'une immersion totale dans le son grâce à la station d'accueil Philips DCM580. Conçue en forme de colonne, elle prend en charge les iPhones/iPods, les CD et les périphériques USB. La technologie LivingSound répartit le son de façon équilibrée pour une expérience sonore exceptionnelle.

Voir tous les avantages

avec LivingSound pour une immersion totale dans le son

Colonne sonore

Puissance de sortie totale de 140 W RMS

Puissance de sortie totale de 140 W RMS

RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Système d'enceintes 4.1 avec caisson de basses intégré

Système d'enceintes 4.1 avec caisson de basses intégré.

Tuner FM numérique avec présélections

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.9

sur 6

70

Avis

21/05/2012

België

België

Je l'avais imaginé ,Philips la réalisé

Un design parfait,d'une simplicité (juste une prise à raccorder au secteur)avec des possibilités énormes .lecteur cd,lecteur USB,tuner,pilotage Ipod,entrée aux. Mon ipod shuffle seconde génération fonctionne à merveille ,navigation dans les albums ou titres directement avec la télécommande du wdc 580. Au niveau des reproches peut être des basses peu profondes ,mais avant j'écoutais la musique sur des enceintes Siare delta 200 et un ampli Luxman .

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Cet avis concerne le produit DCM580 station d'accueil pour iPod/iPhone

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30/12/2010

België

België

Excellent

une tour à l'aspect sobre qui se fond bien dans le décor qui, une fois allumé, s'impose avec sa lumière bleu en haut de la tour (possibilité de désactiver). Le son est d'une qualité exquise qui sait se prendre sa place dans n'importe quelle pièce où elle est placée... même en térasse au jardin! bref cette tour remplace le bon vieille ampli qu'on a tous chez nous...

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18/07/2012

France

France

Je suis content de mon achat.

J'ai été attiré par son design, le reste m'a conquis.

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