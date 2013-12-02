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Niet meer leverbaar
DCM580/12
Geluidstoren
Het Philips-dockingsysteem DCM580 biedt een vol geluid en een overweldigende luisterervaring. Het torenontwerp ondersteunt iPhones/iPods, CD's en USB-apparaten. De LivingSound-technologie zorgt voor optimaal luisterplezier door het geluid gelijkmatig over de hele kamer te verspreiden.
RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.
4.1-luidsprekersysteem met een ingebouwde subwoofer.
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
3.9
van 5
70
Reviews & awards
Imaccer
02/12/2013
België
Gewoon weg top
Aanrader voor wie iphone heeft gewoon zuivere klank uit zo een zuil Ben van plan mij de nieuwste te kopen waar je ipad kan insteken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM580 Docking station voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM580 Docking station voor iPod/iPhone
29/08/2011
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM580 Docking station voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM580 Docking station voor iPod/iPhone
Thomas65
27/05/2012
Nederland
MAG GEHOORD EN GEZIEN WORDEN!
Een mooi en goed product, oog en oor strelend. Aanvankelijk besturingen-problemen gehad. Uitstekende reparatie afdeling in Belgie. Werkt weer naar behoren. Ik ben zeer content!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM580 Docking station voor iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM580 Docking station voor iPod/iPhone