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Vous aimez un bon cappuccino ou latte macchiato ? Ce cappuccinatore ou mousseur à lait prépare une délicieuse mousse de lait. Il est compatible avec différentes machines espresso.

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  • 22 August 2024

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