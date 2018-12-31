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Support à accessoires pour robot de cuisine

CP9092

Un maximum de recettes pour un minimum d'effort
Le nouveau robot de cuisine Viva offre 4 appareils en 1, avec un bol de 2,1 l, un blender de 1,75 l, un moulin et un presse-agrumes. Ses accessoires vous permettent de profiter de plus de 30 fonctions. Technologie PowerChop pour un hachage inégalé.
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