Un maximum de recettes pour un minimum d'effort

Le nouveau robot de cuisine Viva offre 4 appareils en 1, avec un bol de 2,1 l, un blender de 1,75 l, un moulin et un presse-agrumes. Ses accessoires vous permettent de profiter de plus de 30 fonctions. Technologie PowerChop pour un hachage inégalé.