Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Toutes les séries
Support à accessoires pour robot de cuisine
Arrêté
Assistance
CP9092
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Le nouveau robot de cuisine Viva offre 4 appareils en 1, avec un bol de 2,1 l, un blender de 1,75 l, un moulin et un presse-agrumes. Ses accessoires vous permettent de profiter de plus de 30 fonctions. Technologie PowerChop pour un hachage inégalé.
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider