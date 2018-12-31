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Arrêté

Cache pour bac d'égouttement

CP0509

Cache pour bac d'égouttement
Cache résistant pour bac d'égouttement permettant un placement stable des tasses. Compatible avec les modèles Picobaristo (SM) et Philips 5000.
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Produits compatibles
PicoBaristo

PicoBaristo
Machine espresso Automatique

SM5478/10R1

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Cache pour bac d'égouttement

  • Picobaristo, Incanto, EP et SM

  • Amovible pour faciliter le nettoyage

  • Incompatible lave-vaisselle

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