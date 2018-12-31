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Arrêté
CP0509
Picobaristo, Incanto, EP et SM
Amovible pour faciliter le nettoyage
Incompatible lave-vaisselle
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et grâce aux pièces de rechange Philips, il est plus simple que jamais de rénover votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.
Notation globale