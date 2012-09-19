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Arrêté
CAM295WH/00
Immortaliser et partager les grands moments, très facilement
Prendre des photos et des vidéos Full HD est un jeu d'enfant avec ce caméscope ESee CAM295. Son écran tactile 3" offre un contrôle intuitif, tandis que les fonctions d'édition instantanée et Quick impression permettent un partage immédiat, sur un téléviseur ou en ligne.
La qualité d'image d'une vidéo Full HD visionnée sur un téléviseur HD est exceptionnelle. Mais si vous voulez envoyer cette vidéo par e-mail ou encore la partager en ligne, la vidéo devra tout d'abord être compressée, puis convertie dans un format plus adapté. Finies les manipulations multiples grâce à cette caméra et à son enregistrement en deux formats ! Il vous suffit d'activer cette fonctionnalité pour enregistrer vos vidéos dans deux formats simultanément : en Full HD (1080p) et dans un format QWVGA moins lourd (240p). Vous pouvez ainsi profiter pleinement de vos vidéos sur votre téléviseur HD, et les partager par voie électronique sans compression ni conversion préalable.
Grâce au logiciel Windows intégré, vous pouvez poster vos films sur des sites Web tels que YouTube, Facebook, Twitter et Vimeo sans souci. Pour les utilisateurs Mac, vous pouvez organiser, modifier et partager vos vidéos avec iMovie d'iLife. Grâce à une technique de compression avancée, le format vidéo HD (H.264) utilisé par la caméra Philips génère des fichiers moins volumineux que ceux des caméras, appareils photo et téléphones portables standard, et ce, sans aucune réduction de qualité vidéo, ce qui vous permet de les partager rapidement avec vos amis ! Ces fichiers sont également utilisables par d'autres programmes tels qu'iPhoto et Windows Movie Maker.
2.0
sur 6
2
Avis
lori
19/09/2012
United Kingdom
lovely camcorder apart one flaw
i really like the camcorder as it's really easy to use & it takes great pictures, but the one thing i hate about it is the sound, it's useless, even though it's turned up fully you still can't hear much that ive videod, so am slightly dissapointef with it, & only use for taking pictures now. lori
Cet avis concerne le produit CAM295WH HD camcorder
Cet avis concerne le produit CAM295WH HD camcorder
Jovany
02/12/2013
België
Ce produit possède de gros défauts
Sans que l'on sache pourquoi ! lorsque nous utilisons la camera, tout à coup elle se déconnecte et l'appareil ne réagit plus du tout ? On pense que cela provient de la batterie qui se serait déchargée, mais non car il faut le ré-initialiser pour qu'il fonctionne de nouveau. Mais la panne revient au bout de quelques minutes à chaque fonctionnement. En résumé c'est un mauvais achat que je regrette profondément. Appareil non conforme car pas fiable du tout.
Cet avis concerne le produit CAM295WH Caméra HD
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