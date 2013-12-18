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Arrêté

Caméra HD

CAM102BL/00

3.4

| (16) Avis

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Le caméscope ESee CAM102 immortalise vos souvenirs dans les moindres détails grâce à l'enregistrement en Full HD. Réalisez des vidéos d'une simple pression sur un bouton et partagez-les immédiatement, sur votre téléviseur ou en ligne. Connecter vos appareils devient un jeu d'enfant avec le port USB intégré.

Voir tous les avantages

Revivez vos meilleurs souvenirs en HD

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Durée de vie de la batterie ultralongue pour une autonomie accrue

Logiciel d'édition vidéo pour des vidéos personnalisées

Logement pour carte Micro SD pour une capacité maximum de 32 Go soit 16 h de vidéo HD

Logement pour carte Micro SD pour une capacité maximum de 32 Go soit 16 h de vidéo HD

Tournez toutes les vidéos que vous voulez grâce au logement pour carte Micro SD du caméscope Philips. Petites en taille mais d'une grande capacité, les cartes Micro SD conservent toutes vos vidéos et photos en toute sécurité. Grâce à leur taille réduite, vous pouvez en transporter plusieurs avec vous sans aucun souci. Le logement pour carte du caméscope est compatible avec toutes les cartes Micro SD universelles, ce qui vous permet d'augmenter la mémoire jusqu'à 32 Go, soit 16 heures de vidéo HD. Filmez en toute liberté.

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3.4

sur 6

16

Avis

1

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM102BL Videocámara de alta definición

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM102BL Videocámara de alta definición

09/10/2011

Nederland

Nederland

een fijn apparaat

ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM102BL HD-camcorder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM102BL HD-camcorder

28/06/2013

Nederland

Nederland

Dit product is direct klaar voor gebruik.

Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.

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Cet avis concerne le produit CAM102BL HD-camcorder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM102BL HD-camcorder

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