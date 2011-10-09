ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM102BL/00

3.4

| (16) Reviews & awards

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

De ESee CAM102-camcorder legt herinneringen levendig vast in HD. Maak video's met één druk op de knop en deel ze direct online of op TV. Moeiteloos aan te sluiten op andere apparaten dankzij de geïntegreerde USB-aansluiting.

Bekijk alle voordelen

Herinneringen ophalen in HD

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Extra lange levensduur van de batterij voor een lange opnametijd

Videobewerkingssoftware om zelf video's te maken

Micro SD-kaartsleuf voor maximaal 32 GB of 16 uur HD-video

Micro SD-kaartsleuf voor maximaal 32 GB of 16 uur HD-video

Nu kunt u zoveel filmen als u maar wilt, dankzij de Micro SD-kaartsleuf van de Philips-camcorder. Hoewel Micro SD-kaarten klein zijn, bieden ze veel opslagruimte, zodat al uw video's en foto's veilig worden opgeslagen. Door het kleine formaat kunt u bovendien moeiteloos een paar extra geheugenkaarten meenemen. De kaartsleuf van de camcorder ondersteunt alle universele Micro SD-kaarten, zodat u het geheugen eenvoudig uitbreidt tot 32 GB of 16 uur HD-video. U kunt dus altijd rustig filmen.

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.4

van 5

16

Reviews & awards

1

09/10/2011

Nederland

Nederland

een fijn apparaat

ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BL HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BL HD-camcorder

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BL Videocámara de alta definición

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BL Videocámara de alta definición

28/06/2013

Nederland

Nederland

Dit product is direct klaar voor gebruik.

Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BL HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BL HD-camcorder

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.