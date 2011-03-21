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Arrêté
CAM100GY/00
Immortalisez et partagez les grands moments en HD
Le caméscope Philips de poche enregistre des vidéos d'une simple pression sur un bouton ! Revivez vos instants magiques en HD, sur l'écran de votre téléviseur ou en ligne. Un connecteur USB intégré relie le caméscope à votre PC/Mac en toute simplicité.
Capturez des vidéos en haute définition (720p), et visionnez-les en bénéficiant de la même qualité que pour la télévision HD. « 720 » indique la résolution d'affichage, soit le nombre de lignes horizontales à l'écran. « P » signifie « balayage progressif », ou l'affichage séquentiel des lignes de chaque image. La norme 720p correspond à une qualité vidéo supérieure à celle généralement offerte par les téléphones portables et les appareils photos numériques. En outre, le caméscope Philips utilise le même format vidéo que les lecteurs et disques Blu-ray : H.264. Ce format extrêmement sophistiqué offre une superbe qualité d'image HD, pour des moments éblouissants.
Vous ne raterez plus jamais un beau moment. Grâce à la rapidité de démarrage du caméscope Philips, vous commencez à filmer instantanément. Les caractéristiques avancées (processeur rapide et traitement du signal dédié) du caméscope Philips lui permettent de démarrer en deux secondes. Ses boutons ont été conçus dans un esprit de simplicité ; il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour filmer en haute définition. Avec le caméscope Philips, vous êtes toujours prêt à immortaliser l'insolite, sans délai.
Grâce au logiciel Windows intégré, vous pouvez poster vos films sur des sites Web tels que YouTube, Facebook, Twitter et Vimeo sans souci. Pour les utilisateurs Mac, vous pouvez organiser, modifier et partager vos vidéos avec iMovie d'iLife. Grâce à une technique de compression avancée, le format vidéo HD (H.264) utilisé par la caméra Philips génère des fichiers moins volumineux que ceux des caméras, appareils photo et téléphones portables standard, et ce, sans aucune réduction de qualité vidéo, ce qui vous permet de les partager rapidement avec vos amis ! Ces fichiers sont également utilisables par d'autres programmes tels qu'iPhoto et Windows Movie Maker.
4.1
sur 6
17
Avis
94%
recommandent ce produit
fortimel
21/03/2011
Nederland
Enthousiast
De geboorte van een prachtige kleindochter was aanleiding om de CAM100 aan te schaffen. In tegenstelling tot concurrenten ook bij minder licht binnenshuis toch goede opnames. Buiten zijn de beelden echt super. Batterijduur toereikend ca. half uur filmen en dan opladen op reis of in de auto met een Varta batterijlader voorzien van USB aansluiting. Ik heb na lang zoeken een wat ruimer lederen telefoontasje gevonden, waarmee ik de CAM aan mijn riem kan bevestigen. Dus altijd paraat! En dat voor nog geen € 100 direct uit de Philips webshop. Voor die prijs krijg je er natuurlijk geen zoomfunctie bij, dus niet aan het vastleggen van landschappen denken! Kortom super enthousiast over beelden via een extra HDMI kabeltje op grootbeeld.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM100GY HD-camcorder
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JOY1
11/01/2011
United Kingdom
SO easy to use!
I got this camcorder a few weeks ago and it sat in the corner of the room as I am COMPLETELY scared of new technology and thought it would take hours to set up. When I finally braved unwrapping it today my first thought was I couldn't believe how compact it is. There would be no problem taking this to a gig, wedding or on holiday - gone are the days of lugging round a huge camcorder on a big shoulder strap! Then I worried about whether it would be fragile - but no, the tabs that protect all the slots are attached to a small elastic rather than plastic hinge so that they are robust. I couldn't beileve how amazingly easy it is to set up and use!! WHY hadn't I just done it straightaway?! The instructions are pictorial and it took me less than a minute to get the card in the slot, set the time and date and get filming! Sound quality is great, it picks up on everything. Then when I came to upload my video I had a moment of stress - they hadn't included a USB cable..! But no - it's included in the camcorder itself, flips out from the bottom, plugs into the computer and off you go! Only took me a few seconds to upload and watch my videos and it charges up the battery at the same time. AND it comes with all the cables and simple pictorial instructions on how to watch on tv. Seriously impressed! What a fantastic product from Philips. So glad someone has finally managed to make something that's user-friendly but does the job as well!
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KAZALLA
16/12/2010
España
FANTASTICA
ESTA CAMARA A PARTE DE SU ESPECIAL DISEÑO ES FANTASTICA POR SU FACIL MANEJO Y SU APLITUD DE PANTALLA.....DE RESOLUCION ANDA UN POCO JUSTA,PERO LA SUPLE CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN CON POCA ILUMINACION.....PESO ADECUADO A UN PRODUTO DE ESTAS CARACTERISTICAS.........NO NECESITA CABLES PARA DESCARGAR TODO A TU ORDENADOR AUNQUE SI ES NECESARIO UNO(HDMI) PARA VISIONARLAS EN TU TV......BUENA DURACION DE LA BATERIA Y MENUS FACILES DE ENTENDER.....
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