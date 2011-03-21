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Niet meer leverbaar
Mooie momenten vastleggen en delen in HD
Met deze Philips-camcorder in zakformaat maakt u video's met één druk op de knop! Herleef die magische momenten in HD door ze op TV of online te delen. Dankzij de geïntegreerde USB-connector sluit u de camcorder probleemloos aan op uw PC/Mac.
Maak video's in High Definition (720p) met dezelfde kwaliteit als TV-uitzendingen in HD. “720” verwijst naar de schermresolutie en duidt het aantal horizontale lijnen op het scherm aan. “p” staat voor “progressive scan”, de weergave van de lijnen in elk frame. De 720p-videokwaliteit is veel beter dan die van normale mobiele telefoons en digitale camera's. De Philips-camcorder gebruikt bovendien hetzelfde videoformaat als Blu-ray Disc-spelers en -discs; H.264. Dit uiterst geavanceerde formaat staat garant voor een adembenemende HD-beeldkwaliteit, zodat u uw herinneringen haarscherp op video kunt vastleggen.
U hoeft nooit meer een bijzonder moment te missen. Dankzij de korte opstarttijd van de Philips-camcorder kunt u meteen gaan filmen. Geavanceerde voorzieningen, zoals de snelle processor en speciale signaalverwerking, zorgen ervoor dat de Philips-camcorder na slechts twee seconden is opgestart. De knoppen zijn uiterst gebruiksvriendelijk en u hoeft maar op één knop te drukken om in HD te filmen. Met de Philips-camcorder bent u altijd klaar om verrassende gebeurtenissen vast te leggen en hoeft u nooit meer iets te missen.
Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.
4.1
van 5
17
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
fortimel
21/03/2011
Nederland
Enthousiast
De geboorte van een prachtige kleindochter was aanleiding om de CAM100 aan te schaffen. In tegenstelling tot concurrenten ook bij minder licht binnenshuis toch goede opnames. Buiten zijn de beelden echt super. Batterijduur toereikend ca. half uur filmen en dan opladen op reis of in de auto met een Varta batterijlader voorzien van USB aansluiting. Ik heb na lang zoeken een wat ruimer lederen telefoontasje gevonden, waarmee ik de CAM aan mijn riem kan bevestigen. Dus altijd paraat! En dat voor nog geen € 100 direct uit de Philips webshop. Voor die prijs krijg je er natuurlijk geen zoomfunctie bij, dus niet aan het vastleggen van landschappen denken! Kortom super enthousiast over beelden via een extra HDMI kabeltje op grootbeeld.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100GY HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100GY HD-camcorder
JOY1
11/01/2011
United Kingdom
SO easy to use!
I got this camcorder a few weeks ago and it sat in the corner of the room as I am COMPLETELY scared of new technology and thought it would take hours to set up. When I finally braved unwrapping it today my first thought was I couldn't believe how compact it is. There would be no problem taking this to a gig, wedding or on holiday - gone are the days of lugging round a huge camcorder on a big shoulder strap! Then I worried about whether it would be fragile - but no, the tabs that protect all the slots are attached to a small elastic rather than plastic hinge so that they are robust. I couldn't beileve how amazingly easy it is to set up and use!! WHY hadn't I just done it straightaway?! The instructions are pictorial and it took me less than a minute to get the card in the slot, set the time and date and get filming! Sound quality is great, it picks up on everything. Then when I came to upload my video I had a moment of stress - they hadn't included a USB cable..! But no - it's included in the camcorder itself, flips out from the bottom, plugs into the computer and off you go! Only took me a few seconds to upload and watch my videos and it charges up the battery at the same time. AND it comes with all the cables and simple pictorial instructions on how to watch on tv. Seriously impressed! What a fantastic product from Philips. So glad someone has finally managed to make something that's user-friendly but does the job as well!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100GY HD camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100GY HD camcorder
KAZALLA
16/12/2010
España
FANTASTICA
ESTA CAMARA A PARTE DE SU ESPECIAL DISEÑO ES FANTASTICA POR SU FACIL MANEJO Y SU APLITUD DE PANTALLA.....DE RESOLUCION ANDA UN POCO JUSTA,PERO LA SUPLE CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN CON POCA ILUMINACION.....PESO ADECUADO A UN PRODUTO DE ESTAS CARACTERISTICAS.........NO NECESITA CABLES PARA DESCARGAR TODO A TU ORDENADOR AUNQUE SI ES NECESARIO UNO(HDMI) PARA VISIONARLAS EN TU TV......BUENA DURACION DE LA BATERIA Y MENUS FACILES DE ENTENDER.....
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100GY HD camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100GY HD camcorder