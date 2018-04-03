ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale

Arrêté

Microchaîne

BTM2460/12

4.2

| (16) Avis | 92% recommandent ce produit

Un son hi-fi adapté à votre environnement

Connectez jusqu'à deux appareils Bluetooth® en même temps ou utilisez USB Direct, et personnalisez votre son avec Digital Sound Control. Connectez n'importe quel appareil audio via l'entrée Audio pour donner vie à votre musique. Design fin et compact permettant une installation murale.

Voir tous les avantages

Un son hi-fi adapté à votre environnement

  • Bluetooth®

  • avec MULTIPAIR

Diffusion de musique via Bluetooth® grâce à l'appairage de plusieurs appareils

Diffusion de musique via Bluetooth® grâce à l'appairage de plusieurs appareils

La transmission du son sans fil via Bluetooth® est de plus en plus courante dans le monde de l'audio, mais la plupart des systèmes compatibles Bluetooth® autorisent la connexion d'un seul appareil à la fois. L'appairage de plusieurs appareils vous permet de connecter jusqu'à trois appareils et de basculer entre eux de manière instantanée.

Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie

Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

16

Avis

92%

recommandent ce produit

2
1

03/04/2018

Suisse

Suisse

Je suis content

J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2460 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2460 Microchaîne

26/12/2017

España

España

Exactamente lo que necesitaba

Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2460 Microcadena

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2460 Microcadena

21/07/2017

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottimo prodotto, suono buono

Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2460 Sistema musicale micro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2460 Sistema musicale micro

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.