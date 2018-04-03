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Niet meer leverbaar
Optimaal HiFi-stereogeluid bij u thuis
Koppel twee Bluetooth-apparaten tegelijk of gebruik USB Direct, stel het geluid naar wens in met Digital Sound Control. Sluit elk muziekapparaat aan via de audio-ingang en breng uw muziek tot leven. Allemaal met één slank, compact ontwerp dat u aan de wand kunt monteren.
Bluetooth®
met MULTIPAIR
Draadloze geluidsoverdracht via Bluetooth® is steeds normaler in de wereld van geluidssystemen, maar de meeste met Bluetooth® compatibele systemen kunnen slechts met één apparaat tegelijk worden gekoppeld. Met de optie voor het koppelen van meerdere apparaten kunt u maximaal drie apparaten koppelen en direct tussen deze apparaten schakelen.
Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl. Dankzij het gestroomlijnde en compacte ontwerp past deze set in elke kamer.
Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
4.2
van 5
16
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Tounet
03/04/2018
Suisse
Je suis content
J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2460 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2460 Microchaîne
Ferogi
26/12/2017
España
Exactamente lo que necesitaba
Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.
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Deze review is gemaakt voor BTM2460 Microcadena
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2460 Microcadena
Nicolatrn
21/07/2017
Italia
Geverifieerde koper
Ottimo prodotto, suono buono
Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2460 Sistema musicale micro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2460 Sistema musicale micro