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Arrêté
BTM2310/12
Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, FM
Port USB pour charge
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
3.9
sur 6
29
Avis
Luma64
17/01/2016
France
Tres bon produit
La seule chose qui m'ennuie vraiment est de ne pas avoir de sortie audio pour un casque! Impossible de télécharger la mise a jour!
Cet avis concerne le produit BTM2310 Microchaîne
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Flip
20/02/2015
France
Très bon en 1ère chaîne pour un ado
Les plus : Tout fonctionne TB. Mise en route très simple et très intuitive. Baffles largement suffisant pour chambre de 10 à 15 mètres carrés. BT reconnus facilement. Son correct. Télécommande au top, pas trop chargée et qui a tout ce qu'il faut. Les moins : la fonction réveil n'est pas bien expliquée dans le manuel fourni. Il faut être en veille pour activer celle-ci (info trouvé sur site Philips). Le démarrage du CD est un peu lent : compter 5 bonnes secondes avant qu'un son ne soit produit. Cable des baffles jusqu'à la chaîne un peu court à mon sens (un petit mètre). Je recommande sans hésitation ce produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2310 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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mickdri
20/02/2015
France
Très bon en 1ère chaîne pour un ado
Les plus : Tout fonctionne TB. Mise en route très simple et très intuitive. Baffles largement suffisant pour chambre de 10 à 15 mètres carrés. BT reconnus facilement. Son correct. Télécommande au top, pas trop chargée et qui a tout ce qu'il faut. Les moins : la fonction réveil n'est pas bien expliquée dans le manuel fourni. Il faut être en veille pour activer celle-ci (info trouvé sur site Philips). Le démarrage du CD est un peu lent : compter 5 bonnes secondes avant qu'un son ne soit produit. Cable des baffles jusqu'à la chaîne un peu court à mon sens (un petit mètre). Je recommande sans hésitation ce produit.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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