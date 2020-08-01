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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTM2310/12

3.9
| (29) Reviews & awards
Ontspannen met lekkere muziek
Luister naar de muziek op uw smartphone, stream uw muziekbibliotheek via Bluetooth en speel MP3-CD's af op dit compacte, alles-in-een Philips-muzieksysteem. Laad al uw smartapparaten op, van smartphones tot tablets, met de ingebouwde USB-oplaadpoort.
Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Ontspannen met lekkere muziek

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-aansluiting voor opladen

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Maximaal uitgangsvermogen 15 W

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

29

Reviews & awards

2

01/08/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Deze set voldoet aan mijn verwachtingen.

Wil zo nu en dan wat oude cd-tjes afspelen als ik zit te werken. En dat gaat heel goed met dit kleine zetje!

Voordelen

Goed geluid!

Nadelen

Geen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micromuzieksysteem

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Does what it does

its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.

Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micro music system

Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micro music system

24/02/2021

United Kingdom

United Kingdom

This is my favourite stereo I have ever had

I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing

Voordelen

Wide variety of modes

Nadelen

Volume too quiet

Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micro music system

Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micro music system

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