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Niet meer leverbaar
BTM2310/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-aansluiting voor opladen
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
3.9
van 5
29
Reviews & awards
Brunofski
01/08/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Deze set voldoet aan mijn verwachtingen.
Wil zo nu en dan wat oude cd-tjes afspelen als ik zit te werken. En dat gaat heel goed met dit kleine zetje!
Voordelen
Goed geluid!
Nadelen
Geen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micromuzieksysteem
niceguy123
17/01/2024
United Kingdom
Does what it does
its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.
Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micro music system
Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micro music system
Xenomorph165
24/02/2021
United Kingdom
This is my favourite stereo I have ever had
I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing
Voordelen
Wide variety of modes
Nadelen
Volume too quiet
Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micro music system
Deze review is gemaakt voor BTM2310 Micro music system