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Arrêté
Un son riche et puissant
Écoutez toute la musique numérique de votre smartphone via Bluetooth. Équipée d'enceintes Bass Reflex pour des basses puissantes et spectaculaires, cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW.
Bluetooth®
CD, USB, FM
70 W max.
Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
4.1
sur 6
8
Avis
86%
recommandent ce produit
anha00
03/05/2015
Deutschland
Sehr gute Anlage
Das Produkt ist gut verarbeitet und hat auch einen guten Klang! Die Leistung könnte natürlich noch besser sein aber ist auch für ein großen Raum gut. Sehr weiterzuempfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2180 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
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Zippo
29/12/2014
Deutschland
viele Funktionen
eine super Anlage mit sehr vielen Funktionen und das zu einem sehr guten Preis. Klang wie eine Große. das einzig negative ist für mich die beiliegende Bedienungsanleitung,die könnte etwas übersichtlicher sein,aber dafür gibt es ja das Internet. :-)
Oui, je recommande ce produit
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golf8177
14/12/2013
Deutschland
klein aber fein
Tolle Anlage, die viel Power und einen super Klang hat. Sind ausgesprochen zufrieden mit der Leistung dieser kleinen Soundmaschine.
Oui, je recommande ce produit
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