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Niet meer leverbaar
Vol en krachtig geluid
Luister naar alle digitale muziek op uw smartphone via Bluetooth. Dit Philips-microsysteem speelt ook MP3-CD's en CD-R/RW's af en beschikt over Bass Reflex-luidsprekers voor een krachtige en dramatische bas.
Bluetooth®
CD, USB, FM
70 W max.
De dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren. Ze leveren een harmonieuze mengeling dus van onvervormd geluid met een groot bereik, waardoor ze stemmen helder en gedetailleerd weergeven en instrumenten zuiver klinken. Het algehele geluid wordt gebalanceerd door gebruik in combinatie met woofers.
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
4.1
van 5
8
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
anha00
03/05/2015
Deutschland
Sehr gute Anlage
Das Produkt ist gut verarbeitet und hat auch einen guten Klang! Die Leistung könnte natürlich noch besser sein aber ist auch für ein großen Raum gut. Sehr weiterzuempfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2180 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2180 Mini Stereoanlage
Zippo
29/12/2014
Deutschland
viele Funktionen
eine super Anlage mit sehr vielen Funktionen und das zu einem sehr guten Preis. Klang wie eine Große. das einzig negative ist für mich die beiliegende Bedienungsanleitung,die könnte etwas übersichtlicher sein,aber dafür gibt es ja das Internet. :-)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2180 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2180 Mini Stereoanlage
golf8177
14/12/2013
Deutschland
klein aber fein
Tolle Anlage, die viel Power und einen super Klang hat. Sind ausgesprochen zufrieden mit der Leistung dieser kleinen Soundmaschine.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2180 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2180 Mini Stereoanlage