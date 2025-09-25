Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Technologie SteelPrecision
Capteur PowerAdapt
Indicateur d'autonomie à 3 niveaux
La tondeuse à barbe Philips 9000 Prestige est dotée de la toute nouvelle technologie SteelPrecision, composée d'un sabot métallique intégré et d'un élément de coupe puissant. Contrairement aux sabots en plastique, celui-ci ne se plie pas, quelle que soit la pression, pour une coupe on ne peut plus régulière et précise.*
Obtenez une coupe d'une régularité inégalée. Cette tondeuse à barbe pour homme suit parfaitement les contours de votre visage, tandis que son revêtement anti-frottement lui permet de glisser facilement et confortablement sur votre peau.
Nos lames entièrement métalliques restent affûtées à vie. Et grâce à la géométrie spéciale des lames, la tondeuse à barbe 9000 Prestige coupe même les poils les plus épais sans sensation de tiraillement.
4.4
sur 6
399
Avis
88%
recommandent ce produit
Ah !
25/09/2025
België
Acheteur vérifié
Correspond à l'attente souhaitée, que dire de plus.
Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe
Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe
Sniper61
03/08/2025
België
Acheteur vérifié
Tondeuse te haute qualité
Avec son plateau droit, cette tondeuse est vraiment facile à utiliser. Il suffit de la faire glisser sur la peau, et on est toujours dans le bon angle de coupe, par rapport à d'autres modèles avec des grilles en plastique ou il est difficile d'être régulier pour la coupe. Ici on est toujours régulier. Et puis la tête tout métal est très professionnelle.
Avantages
Tondeuse de haute qualité
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe
Titi9006
05/01/2021
België
Acheteur vérifié
Très bonne tondeuse,
Tondeuse de grande qualité, qualité de la batterie qui tient très bien la charge, esthétique de l'appareil, facilité d'usage
Avantages
qualité de la coupe, facilité d'usage, autonomie de la batterie
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Tondeuse à barbe
Sur la base d'un test objectif d'uniformité réalisé par une agence tierce sur des photos en gros plans avec des modèles de la même catégorie de prix