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Niet meer leverbaar
SteelPrecision-technologie
PowerAdapt-sensor
Batterij-indicator met 3 niveaus
De Philips-baardtrimmer 9000 Prestige is uitgerust met de gloednieuwe SteelPrecision-technologie, die bestaat uit een geïntegreerde metalen trimkam en een krachtige mesunit. Dit systeem buigt niet zoals een plastic trimkam, ongeacht hoeveel druk er wordt uitgeoefend. Zo levert hij altijd de meest gelijkmatige en nauwkeurige trimresultaten*.
Zorg voor het meest gelijkmatige resultaat met uw trimbeurt. Deze baardtrimmer voor mannen volgt altijd de contouren van uw gezicht, met een antiwrijvingslaag die het apparaat moeiteloos en comfortabel over uw huid laat glijden.
Onze volledig metalen mesjes blijven levenslang scherp. En dankzij de speciale vorm van de mesjes knipt de baardtrimmer 9000 Prestige zelfs het dikste haar zonder eraan te trekken.
4.4
van 5
399
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
EVERSTREPEN
10/04/2025
België
Geverifieerde koper
Zeer goed
Scheert zeer goed ligt vlot in de hand vlote te reinigen miniem verbruik
Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer
Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer
Eyphoneset
28/06/2024
België
Geverifieerde koper
De beste trimmer ooit
Dit is met zeer hoge score de beste trimmer die Philips uitbracht de laatste decennia.
Voordelen
Snij instellingen, stevig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer
Migrain
04/06/2023
België
Geverifieerde koper
Uitstekend toestel
Beetje duurder maar geweldige kwaliteit! Aan te raden
Voordelen
Preciesheid, batterij,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Gebaseerd op objectieve gelijkmatigheidstests voor deze prijsklasse, met close-upbeelden, uitgevoerd door een extern bureau