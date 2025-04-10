ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard
  • De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard
  • De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard
  • De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard
  • De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard
  • De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard
  • De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard
  • De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard
  • De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard
  • De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard

Niet meer leverbaar

Beard trimmer 9000 PrestigeBaardtrimmer

BT9810/15

4.4
| (399) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard
De Philips BT9000 Prestige biedt ongeëvenaarde precisie dankzij de ingebouwde metalen trimkam. Deze zorgt voor consistente trimresultaten, ongeacht de uitgeoefende druk.
Bekijk alle voordelen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Het beste van Philips

De ultieme precisie van staal voor een perfect getrimde baard

  • SteelPrecision-technologie

  • PowerAdapt-sensor

  • Batterij-indicator met 3 niveaus

Ultieme precisie en gelijkmatige resultaten

Ultieme precisie en gelijkmatige resultaten

De Philips-baardtrimmer 9000 Prestige is uitgerust met de gloednieuwe SteelPrecision-technologie, die bestaat uit een geïntegreerde metalen trimkam en een krachtige mesunit. Dit systeem buigt niet zoals een plastic trimkam, ongeacht hoeveel druk er wordt uitgeoefend. Zo levert hij altijd de meest gelijkmatige en nauwkeurige trimresultaten*.

Glijdt over de huid voor een glad resultaat

Glijdt over de huid voor een glad resultaat

Zorg voor het meest gelijkmatige resultaat met uw trimbeurt. Deze baardtrimmer voor mannen volgt altijd de contouren van uw gezicht, met een antiwrijvingslaag die het apparaat moeiteloos en comfortabel over uw huid laat glijden.

Scherpe, metalen mesjes snijden nauwkeurig zonder te trekken

Scherpe, metalen mesjes snijden nauwkeurig zonder te trekken

Onze volledig metalen mesjes blijven levenslang scherp. En dankzij de speciale vorm van de mesjes knipt de baardtrimmer 9000 Prestige zelfs het dikste haar zonder eraan te trekken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

399

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

10/04/2025

België

België

Geverifieerde koper

Zeer goed

Scheert zeer goed ligt vlot in de hand vlote te reinigen miniem verbruik

Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer

Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer

28/06/2024

België

België

Geverifieerde koper

De beste trimmer ooit

Dit is met zeer hoge score de beste trimmer die Philips uitbracht de laatste decennia.

Voordelen

Snij instellingen, stevig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer

04/06/2023

België

België

Geverifieerde koper

Uitstekend toestel

Beetje duurder maar geweldige kwaliteit! Aan te raden

Voordelen

Preciesheid, batterij,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Gebaseerd op objectieve gelijkmatigheidstests voor deze prijsklasse, met close-upbeelden, uitgevoerd door een extern bureau