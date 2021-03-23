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Arrêté
BT7500/15
Pas de 0,5 mm
Lames auto-affûtées en métal
Jusqu'à 75 min d'auto. / 1 h de charge
Système d'aspiration haute performance
Le système d'aspiration haute performance de la tondeuse à barbe Philips 7000 bénéficie d'un flux d'air amélioré 50 % plus puissant* pour capturer jusqu'à 95 % des poils coupés** et vous éviter la corvée de nettoyage.
Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.
Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.
3.7
sur 6
507
Avis
fernand007
23/03/2021
België
Acheteur vérifié
Excellent, rien à redire
Réservoir pour les poils; propre , simple et efficace.
Avantages
Que des avantages
Contre
Nettoyage intérieur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
jose $2
06/12/2021
France
Acheteur vérifié
Bon produit, de bonne qualité .
Efficace et fait bien ce pourquoi il a été fabriqué, les accessoires fournis sont pratiques.
Avantages
Autonomie, charge rapide, réservoir de récupération des poils, nombreux réglages, voyants lumineux de charge et décharge...
Contre
Housse de rangement pas très pratique et plutôt bas de gamme et nettoyage du fond du réservoir pas facile.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Thblt
04/08/2020
France
Partie de promotion
Fonctionnel et Innovante !
Après plusieurs utilisations je valide totalement cette tondeuse. Pour son travail de base qui elle remplie parfaitement l'objectif, coupe net rapide et précise. Le fait d'avoir le système d'aspiration est un petit plus non négligeable qui évite le nettoyage de la salle de bain à chaque utilisation !
Avantages
Système d'aspiration
Contre
Rien à signaler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Par rapport aux précédents modèles Philips
Testé en laboratoire