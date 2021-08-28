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  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie
  • Trimmer met afzuigfunctie

Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 7000Baardtrimmer met Turbovac-systeem

BT7500/15

3.7
| (507) Reviews & awards
Trimmer met afzuigfunctie
Trim uw baard, snor en bakkebaarden zonder rommel. De nieuwe Philips Vaccuümtrimmer heeft een verbeterd systeem voor krachtige prestaties met een 50% sterkere luchtstroom. De trimmer vangt haar effectief op, waardoor u zonder rommel kunt trimmen.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

De beste en schoonste trimmer van Philips

Trimmer met afzuigfunctie

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm

  • Zelfslijpende metalen mesjes

  • Maximaal 75 min. gebruik/1 uur opladen

  • Hoogwaardig afzuigsysteem

Verbeterde airflow voor trimmen zonder rommel

Verbeterde airflow voor trimmen zonder rommel

Het hoogwaardige vacuümsysteem van de Philips-baardtrimmer 7000 biedt een 50% sterkere, verbeterde luchtstroom* voor het opvangen van tot wel 95% van het afgeknipte haar**, en zorgt voor een knoeivrije trimbeurt.

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Stoppels maken geen kans. Het Lift&Trim Pro-systeem pakt al uw platliggende haren en tilt ze op in de richting van de mesjes voor een glad resultaat, terwijl het ook nog steeds een ideale trimmer is voor lange baarden.

Zelfslijpende mesjes, dus geen onderhoud nodig

Zelfslijpende mesjes, dus geen onderhoud nodig

De dubbel geslepen mesjes zijn zelfs geschikt voor het dikste haar en garanderen keer op keer nauwkeurige randen en een superieure trimbeurt. Geen olie of vervangende messen nodig.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.7

van 5

507

Reviews & awards

28/08/2021

België

België

Geverifieerde koper

Doet wat het belooft

Prima baardtrimmer. Werkt zeer lang op 1 lading. Ligt goed in de hand en is nauwkeurig op lengte in te stellen.

Voordelen

Ligt goed in hand, nauwkeurig, lange gebruiksduur

Nadelen

Kunsstof kap soms wat moeilijk terug te zetten na schoonmaken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

08/02/2021

België

België

Geverifieerde koper

geweldig!

we zijn al jaren fan maar deze baardtrimmer met opvangsysteem werkt goed, haartjes worden goed opgezogen, haartjes vliegen niet alle kanten uit! Nadeel van al deze trimmers zijn de hulpstukken die delicaat ontworpen zijn ,met zachte hand wisselen! Batterij doet het uitstekend

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

06/01/2021

België

België

Geverifieerde koper

Topproduct

Toestel beantwoord aan de verwachtingen het voldoet volledig aan de beschrijving.

Voordelen

Werkt perfect haartjes worden goed opgezogen en belanden niet in wastafel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Vergeleken met het vorige Philips-model

  2. Getest in laboratoriumomgeving op haarmatten