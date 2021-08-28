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Niet meer leverbaar
BT7500/15
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm
Zelfslijpende metalen mesjes
Maximaal 75 min. gebruik/1 uur opladen
Hoogwaardig afzuigsysteem
Het hoogwaardige vacuümsysteem van de Philips-baardtrimmer 7000 biedt een 50% sterkere, verbeterde luchtstroom* voor het opvangen van tot wel 95% van het afgeknipte haar**, en zorgt voor een knoeivrije trimbeurt.
Stoppels maken geen kans. Het Lift&Trim Pro-systeem pakt al uw platliggende haren en tilt ze op in de richting van de mesjes voor een glad resultaat, terwijl het ook nog steeds een ideale trimmer is voor lange baarden.
De dubbel geslepen mesjes zijn zelfs geschikt voor het dikste haar en garanderen keer op keer nauwkeurige randen en een superieure trimbeurt. Geen olie of vervangende messen nodig.
3.7
van 5
507
Reviews & awards
Marcel S
28/08/2021
België
Geverifieerde koper
Doet wat het belooft
Prima baardtrimmer. Werkt zeer lang op 1 lading. Ligt goed in de hand en is nauwkeurig op lengte in te stellen.
Voordelen
Ligt goed in hand, nauwkeurig, lange gebruiksduur
Nadelen
Kunsstof kap soms wat moeilijk terug te zetten na schoonmaken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Clements
08/02/2021
België
Geverifieerde koper
geweldig!
we zijn al jaren fan maar deze baardtrimmer met opvangsysteem werkt goed, haartjes worden goed opgezogen, haartjes vliegen niet alle kanten uit! Nadeel van al deze trimmers zijn de hulpstukken die delicaat ontworpen zijn ,met zachte hand wisselen! Batterij doet het uitstekend
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Eersten
06/01/2021
België
Geverifieerde koper
Topproduct
Toestel beantwoord aan de verwachtingen het voldoet volledig aan de beschrijving.
Voordelen
Werkt perfect haartjes worden goed opgezogen en belanden niet in wastafel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Vergeleken met het vorige Philips-model
Getest in laboratoriumomgeving op haarmatten