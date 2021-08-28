Werkt erg goed, zowel de afzuiging als het instellen maar natuurlijk ook gewoon het trimmen. Vrij zware maar steile baard gaat zonder moeite, de accu houdt dat lang vol. Helaas is het scheerkop probleem bekend, na een jaar of twee gaat die loszitten doordat het kunststof niet meer veerkrachtig genoeg is. Gelukkig voor een paar tientjes te vervangen. Intussen heb ik een (dure!) Wahl gekocht met het idee dat die langer mee zou gaan. Naast dat de bediening en het instellen lastig is, is na een jaar de accu slecht en het klepje van de haaropvang gebroken. Afzuiging was vanaf het begin al slechter dus terug op zoek naar een Philips.