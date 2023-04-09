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Beardtrimmer series 5000Tondeuse à barbe

BT5522/15

4.4
| (1012) Avis | 92% recommandent ce produit
Précision avancée
La tondeuse à barbe et barbe de 3 jours haut de gamme Philips 5500 coupe aussi les cheveux. Elle est conçue pour produire une coupe régulière quel que soit l'angle, avec 40 hauteurs réglables. Lames en acier DualCut et batterie Lithium-ion offrant une autonomie de 120 minutes.
Voir tous les avantages

Un contrôle inégalé pour la barbe et les cheveux

Précision avancée

  • Pas de 0,2 mm

  • Lames auto-affûtées en métal

  • 120 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Guide de coupe PRO dynamique

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Coupez à la hauteur exacte que vous souhaitez obtenir. Il vous suffit de tourner la molette de précision sur l'une des 40 hauteurs de coupe comprises entre 0,4 et 10 mm et séparées par des pas de 0,2 mm.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

1012

Avis

92%

recommandent ce produit

09/04/2023

België

België

rien a redire

je l'utilise depuis plus de 6 ans la batterie tiens tjs aussi bien sa charge .Nous l'utilisons aussi pour les cheveux coupe courte .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5210/16 Tondeuse barbe de 3 jours

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5210/16 Tondeuse barbe de 3 jours

04/09/2022

België

België

Acheteur vérifié

Efficace fonctionnel

Efficace fonctionnel Le produit correspond à mes attentes !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

25/07/2022

België

België

Acheteur vérifié

Excellent

Très bonne tondeuse à barbe avec un petit sac pour le transport

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

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