ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Geavanceerde precisie
  • Geavanceerde precisie
  • Geavanceerde precisie
  • Geavanceerde precisie
  • Geavanceerde precisie
  • Geavanceerde precisie
  • Geavanceerde precisie
  • Geavanceerde precisie
  • Geavanceerde precisie
  • Geavanceerde precisie

Beardtrimmer series 5000Baardtrimmer

BT5522/15

4.4
| (1012) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Geavanceerde precisie
De Philips Norelco Baardtrimmer 5500 is een hoogwaardige (stoppel)baardtrimmer waarmee u ook uw haar kunt knippen. Ontworpen voor een gelijkmatige trim vanuit elke hoek en met 40 instelbare lengtes. Met stalen DualCut-mesjes en 120 minuten gebruikstijd met lithium-ionbatterij.
Bekijk alle voordelen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Ultieme controle voor baard en haar

Geavanceerde precisie

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm

  • Zelfslijpende metalen mesjes

  • 120 min. draadloos gebruik/1u opladen

  • Lift & Trim PRO-systeem

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Trimt gelijkmatig en verwijdert platliggende haren

Stoppels maken geen kans. Het Lift&Trim Pro-systeem pakt al uw platliggende haren en tilt ze op in de richting van de mesjes voor een glad resultaat, terwijl het ook nog steeds een ideale trimmer is voor lange baarden.

Zelfslijpende mesjes, dus geen onderhoud nodig

Zelfslijpende mesjes, dus geen onderhoud nodig

De dubbel geslepen mesjes zijn zelfs geschikt voor het dikste haar en garanderen keer op keer nauwkeurige randen en een superieure trimbeurt. Geen olie of vervangende messen nodig.

Past zich aan verschillende lengte-instellingen aan

Knip af op de exacte lengte die u nodig hebt. Draai de precisieknop naar een van de 40 lengtestanden tussen 0,4 en 10 mm in stappen van 0,2 mm.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

1012

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

23/09/2023

België

België

Geverifieerde koper

Niets anders dan kwaliteit en comfort !!!

Echt enorm tevreden. Zeer mooi design en de nummers van de stand zijn mooi verlicht. Heel gebruiksvriendelijk en voelt zeer comfortabel op de huid. De haartjes gaan er makkelijk af en snel het gewenste resultaat. Makkelijk schoon te maken met een doekje en wat water. Echt aanrader !!!

Voordelen

Kwaliteit, comfortabel, mooi design, prijs

Nadelen

Niets

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Baardtrimmer

10/04/2023

België

België

Geverifieerde koper

Goed toestel, aanrader

Goed toestel, stevig in de hand liggend en gemakkelijk om te bedienen. Het toestel voelt zeket niet 'cheap' aan. Batterij wordt heel snel opgeladen en gaat heel lang mee.

Voordelen

Stevig, gemakkelijk te bedienen en goede batterijduur.

Nadelen

Nihil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

03/03/2023

België

België

Geverifieerde koper

Geweldig

De perfecte baartrimmer voor mij, kost en kwaliteit is juist

Voordelen

Kwaliteit, prijs

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Vergeleken met het vorige Philips-model