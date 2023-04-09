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Arrêté
Pas de 0,2 mm
Lames auto-affûtées en métal
Jusqu'à 90 min d'auto. / 1 h de charge
Guide de coupe PRO dynamique
Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.
Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.
Coupez à la hauteur exacte que vous souhaitez obtenir. Il vous suffit de tourner la molette de précision sur l'une des 40 hauteurs de coupe comprises entre 0,4 et 10 mm et séparées par des pas de 0,2 mm.
Récompenses
4.4
sur 6
1012
Avis
92%
recommandent ce produit
gizmomons
09/04/2023
België
rien a redire
je l'utilise depuis plus de 6 ans la batterie tiens tjs aussi bien sa charge .Nous l'utilisons aussi pour les cheveux coupe courte .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5210/16 Tondeuse barbe de 3 jours
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5210/16 Tondeuse barbe de 3 jours
Patrick twiho
04/09/2022
België
Acheteur vérifié
Efficace fonctionnel
Efficace fonctionnel Le produit correspond à mes attentes !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Joker 288
25/07/2022
België
Acheteur vérifié
Excellent
Très bonne tondeuse à barbe avec un petit sac pour le transport
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Par rapport aux précédents modèles Philips