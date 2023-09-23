Dit is mijn eerste baardtrimmer en ik moet zeggen dat ik er wel tevreden mee ben. Voordien gebruikt ik telkens de tondeuse functie van mijn scheerapparaat, maar dit is helemaal anders. Je kan er direct mee aan de slag en je kan kiezen hoe hoog je scheerkop moet staan. Voor het trimmen van de baard is dit echt makkelijk. Voor alle zones rondom kan je voor de korte scheerkop kiezen of zelfs de precisietrimmer. Ik kan dit product zeker en vast aanraden. Het is een makkelijke en snelle manier om je baard proper te houden.