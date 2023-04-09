ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort
  • Une coupe uniforme sans effort

Arrêté

Beardtrimmer series 5000Tondeuse barbe de 3 jours

BT5205/16

4.4
| (1012) Avis | 92% recommandent ce produit

2 Récompenses

Une coupe uniforme sans effort
Cette tondeuse aux lames 100 % métal vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève les poils, pour une coupe uniforme en un seul passage.
Voir tous les avantages

Guide de coupe dynamique, pour un résultat uniforme

Une coupe uniforme sans effort

  • Pas de 0,2 mm

  • Lames 100 % métal

  • 70 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Guide de coupe dynamique

Soulève les poils au niveau des lames pour un résultat uniforme

Soulève les poils au niveau des lames pour un résultat uniforme

Le guide de coupe dynamique avec sabot ergonomique soulève les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme et vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue.

Guide les poils vers les lames pour une coupe sans effort

Guide les poils vers les lames pour une coupe sans effort

Coupez votre barbe en un simple passage rapide tout en préservant votre peau. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève et guide les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme sans effort.

Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide*

Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide*

Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage pour une coupe plus rapide.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

1012

Avis

92%

recommandent ce produit

09/04/2023

België

België

rien a redire

je l'utilise depuis plus de 6 ans la batterie tiens tjs aussi bien sa charge .Nous l'utilisons aussi pour les cheveux coupe courte .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5210/16 Tondeuse barbe de 3 jours

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5210/16 Tondeuse barbe de 3 jours

04/09/2022

België

België

Acheteur vérifié

Efficace fonctionnel

Efficace fonctionnel Le produit correspond à mes attentes !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

25/07/2022

België

België

Acheteur vérifié

Excellent

Très bonne tondeuse à barbe avec un petit sac pour le transport

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Par rapport aux précédents modèles Philips