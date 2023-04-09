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Arrêté
Pas de 0,2 mm
Lames 100 % métal
70 min d'autonomie pour 1 h de charge
Guide de coupe dynamique
Le guide de coupe dynamique avec sabot ergonomique soulève les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme et vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue.
Coupez votre barbe en un simple passage rapide tout en préservant votre peau. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève et guide les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme sans effort.
Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage pour une coupe plus rapide.
Récompenses
4.4
sur 6
1012
Avis
92%
recommandent ce produit
gizmomons
09/04/2023
België
rien a redire
je l'utilise depuis plus de 6 ans la batterie tiens tjs aussi bien sa charge .Nous l'utilisons aussi pour les cheveux coupe courte .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5210/16 Tondeuse barbe de 3 jours
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5210/16 Tondeuse barbe de 3 jours
Patrick twiho
04/09/2022
België
Acheteur vérifié
Efficace fonctionnel
Efficace fonctionnel Le produit correspond à mes attentes !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Joker 288
25/07/2022
België
Acheteur vérifié
Excellent
Très bonne tondeuse à barbe avec un petit sac pour le transport
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Par rapport aux précédents modèles Philips