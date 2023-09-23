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Alle series

  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen
  • Moeiteloos gelijkmatig trimmen

Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 5000Stoppelbaardtrimmer

BT5205/16

4.4
| (1012) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Moeiteloos gelijkmatig trimmen
Deze trimmer heeft volledig metalen mesjes en laat u heel precies een stoppelbaard, korte baard of lange baard modelleren zoals u dat wilt. Onze nieuwe, geïntegreerde optilkam tilt haren op voor efficiënt en gelijkmatig trimmen.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Dynamisch geleidingssysteem voor een gelijkmatig resultaat

Moeiteloos gelijkmatig trimmen

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm

  • Volledig metalen mesjes

  • 70 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Geïntegreerde kam die haren optilt

Tilt de haren op tot op de hoogte van de mesjes voor een gelijkmatig resultaat

Tilt de haren op tot op de hoogte van de mesjes voor een gelijkmatig resultaat

Het dynamische geleidingssysteem tilt met behulp van de geïntegreerde optilkam de haren op tot de mesjes voor een gelijkmatig trimresultaat zorgen. Zo kunt u een stoppelbaard, korte baard of lange baard maken, precies zoals u dat wilt.

Brengt de haren naar het mesje voor moeiteloos trimmen

Brengt de haren naar het mesje voor moeiteloos trimmen

Trim uw stoppels in één snelle beweging zonder dat uw huid wordt beschadigd. Onze nieuwe geïntegreerde optilkam tilt de haren op naar de mesjes voor moeiteloos, gelijkmatig trimmen.

Mesjes zijn dubbelzijdig geslepen voor sneller trimmen*

Mesjes zijn dubbelzijdig geslepen voor sneller trimmen*

Deze trimmer heeft dubbelzijdig geslepen, volledig metalen mesjes die in elke beweging meer haren scheren voor sneller trimmen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Recensies

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4.4

van 5

1012

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

23/09/2023

België

België

Geverifieerde koper

Niets anders dan kwaliteit en comfort !!!

Echt enorm tevreden. Zeer mooi design en de nummers van de stand zijn mooi verlicht. Heel gebruiksvriendelijk en voelt zeer comfortabel op de huid. De haartjes gaan er makkelijk af en snel het gewenste resultaat. Makkelijk schoon te maken met een doekje en wat water. Echt aanrader !!!

Voordelen

Kwaliteit, comfortabel, mooi design, prijs

Nadelen

Niets

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Baardtrimmer

10/04/2023

België

België

Geverifieerde koper

Goed toestel, aanrader

Goed toestel, stevig in de hand liggend en gemakkelijk om te bedienen. Het toestel voelt zeket niet 'cheap' aan. Batterij wordt heel snel opgeladen en gaat heel lang mee.

Voordelen

Stevig, gemakkelijk te bedienen en goede batterijduur.

Nadelen

Nihil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

03/03/2023

België

België

Geverifieerde koper

Geweldig

De perfecte baartrimmer voor mij, kost en kwaliteit is juist

Voordelen

Kwaliteit, prijs

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Vergeleken met het vorige Philips-model