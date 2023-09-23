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Niet meer leverbaar
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm
Volledig metalen mesjes
70 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Geïntegreerde kam die haren optilt
Het dynamische geleidingssysteem tilt met behulp van de geïntegreerde optilkam de haren op tot de mesjes voor een gelijkmatig trimresultaat zorgen. Zo kunt u een stoppelbaard, korte baard of lange baard maken, precies zoals u dat wilt.
Trim uw stoppels in één snelle beweging zonder dat uw huid wordt beschadigd. Onze nieuwe geïntegreerde optilkam tilt de haren op naar de mesjes voor moeiteloos, gelijkmatig trimmen.
Deze trimmer heeft dubbelzijdig geslepen, volledig metalen mesjes die in elke beweging meer haren scheren voor sneller trimmen.
Prijzen
4.4
van 5
1012
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Skydriver
23/09/2023
België
Geverifieerde koper
Niets anders dan kwaliteit en comfort !!!
Echt enorm tevreden. Zeer mooi design en de nummers van de stand zijn mooi verlicht. Heel gebruiksvriendelijk en voelt zeer comfortabel op de huid. De haartjes gaan er makkelijk af en snel het gewenste resultaat. Makkelijk schoon te maken met een doekje en wat water. Echt aanrader !!!
Voordelen
Kwaliteit, comfortabel, mooi design, prijs
Nadelen
Niets
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Baardtrimmer
Jean de Gand
10/04/2023
België
Geverifieerde koper
Goed toestel, aanrader
Goed toestel, stevig in de hand liggend en gemakkelijk om te bedienen. Het toestel voelt zeket niet 'cheap' aan. Batterij wordt heel snel opgeladen en gaat heel lang mee.
Voordelen
Stevig, gemakkelijk te bedienen en goede batterijduur.
Nadelen
Nihil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer
Jodemannen
03/03/2023
België
Geverifieerde koper
Geweldig
De perfecte baartrimmer voor mij, kost en kwaliteit is juist
Voordelen
Kwaliteit, prijs
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Vergeleken met het vorige Philips-model