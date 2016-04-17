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Arrêté

Enceinte portable sans fil

BT2200B/00

4.4

| (21) Avis | 95% recommandent ce produit

Une enceinte parée pour l'aventure

Cette enceinte portable sans fil robuste résiste à l'eau et vous accompagne partout, en intérieur comme en extérieur, en plaine comme en montagne, par beau temps comme par mauvais temps. Qualité sonore et robustesse exceptionnelles.

Voir tous les avantages

Une enceinte parée pour l'aventure

  • Bluetooth®

  • Micro intégré pour la prise d'appel

  • Batterie rechargeable

Utilisez votre propre bandoulière pour le transporter où vous le souhaitez

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Robuste, étanche, design flottant, conçu pour l'extérieur

Robuste, étanche, design flottant, conçu pour l'extérieur

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.4

sur 6

21

Avis

95%

recommandent ce produit

3
1

17/04/2016

France

France

Bon mais...

Dommage que pour un produit neuf, au déballage il présente deux encoches, marques sur les bords, pourtant tout l'emballage est neuf, n'a jamais été ouvert. Sinon, c'est un bon produit, à voir avec le temps, pas de firmware à mettre à jour? Pas de housse ou de dragonne offerte?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2200B Enceinte portable sans fil

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27/07/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Super Lautsprecher

Ich hätte nicht gedacht, dass aus einem so kleinen Lautsprecher so viel Sound heraus kommt. Die maximale Lautstärke ist auch völlig ausreichend und je nach Zuspieler auch bis fast zum Ende Verzerrungsfrei. Die Spielzeit hängt von der Laustärke ab, aber 5 Std. die von Philips angegeben werden packt er ganz locker. Ich bin sehr zu Frieden und kann das kleine Ding bestens weiterempfehlen.

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Cet avis concerne le produit BT2200B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

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06/01/2015

Deutschland

Deutschland

Solider Bluetooth Lautsprecher

Ich habe die Philips BT2200/00 Bluetooth Box jetzt seit 2 Wochen. Mitgeliefert zur Box wird lediglich ein USB-Ladekabel. Mehr benötigt man auch nicht. Die Box ist ca. 10,5 cm breit und ca. 7 cm hoch. Die Boxen selber sind von einer gelöcherten Metallschicht geschützt, aussenrum ist noch ein Kunstofframen. An der linken Seite ist ein Bedienfeld aus Gummi, mit einem An- / Ausknopf(Gleichzeitig Akkuanzeige), + Lautstärkeknopf, - Lautstärkeknopf und einer Bluetoothanzeige. Auf rechten Seite ist eine Gummischutzhülle, die man abziehen kann. Darunter befindet sich der der USB-Anschluss zum Akku laden und eine Audio-In Buchse um evtl. externe Geräte anzuschließen (was ich bis jetzt noch nicht genutzt haben, dafür habe ich mir ja Bluetooth zugelegt). Vor dem ersten Gebrauch muss man den Akku einmal vollständig aufladen, ich kann leider nicht sagen wie lange das dauert, da ich die Box einfach über Nacht habe Laden lassen, dies geschieht über das mitgelieferte USB-Kabel an einem PC oder an einem USB-Strom-Adapter den ich für solche Geräte sowieso zuhause habe. Als erstes habe ich versucht mein Handy mit der Box zu verbinden und bin nach der Anleitung gegangen. Box einschalten, Bluetooth am Handyeinschalten, Box im Handy suchen, Verbinden... Fertig. Kinderleicht und funktioniert immer wieder aufs neue so schnell, ich war positiv überrascht. Ich nutze die Box im moment noch ausschließlich beim Duschen, ich habe die Box in der Dusche stehen, sodass sie durchaus Wasserspritzer abbekommt, bis jetzt ohne Probleme (ca. 20 mal Benutzt). Vom Sound war ich ehrlich gesagt positiv überrascht. Die Box kann man ziemlich laut machen, zum mindest für die Größe der Box. Und die Soundqualität finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt ich nutze die Box zum Duschen und kann mir auch durchaus gut vorstellen die Box mit zum Grillen etc. nach draußen zu nehmen, dafür ist der Sound vollkommen ausreichend, man darf natürlich keinen satten Bass oder feinen Klang von so einer kleinen Box erwarten, genau das habe ich auch nicht, deshalb war ich positiv überrascht. Fazit: Wer eine Bluetooth-Box (vor allem Spritzwassergeschützt) sucht, ist mit der Philips BT2200/00 gut bedient. Ich denke zum Duschen und Grillen am See etc. ist die Box perfekt. Man muss nicht besonders vorsichtig sein, damit die Box keine Spritzer abkriegt, der Sound ist für solche Anlässe vollkommen Ausreichend und die Bedienung super einfach.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2200B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

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