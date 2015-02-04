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Niet meer leverbaar

draadloze draagbare luidspreker

BT2200B/00

4.4

| (21) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan

Een luidspreker die net zo avontuurlijk is als u

Deze robuuste en waterbestendige draagbare, draadloze luidspreker kunt u overal mee naartoe nemen. Binnen of buiten, hoog of laag, regen of zonneschijn, het geluid is net zo krachtig als het design.

Bekijk alle voordelen

Een luidspreker die net zo avontuurlijk is als u

  • Bluetooth®

  • Ingebouwde microfoon voor oproepen

  • Oplaadbare batterij

Gebruik uw eigen riem om het overal te dragen

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Robuust, waterbestendig en kan blijven drijven, gemaakt voor buiten

Robuust, waterbestendig en kan blijven drijven, gemaakt voor buiten

Technische specificaties

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Recensies

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4.4

van 5

21

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

3
1

04/02/2015

Nederland

Nederland

Ideaal voor onderweg

De BT2200B is ideaal om mee te nemen, bijvoorbeeld op vakantie. Het gewicht en formaat zijn perfect om zowel in de hand of baggage mee te nemen. Het volume valt 100% mee dus ook goed te gebruiken als er meerdere mensen in de buurt zijn. De muziek blijft duidelijk hoorbaar. Niet alleen voor vakantie maar ook bijvoorbeeld in de badkamer goed te gebruiken ivm de waterdichtheid.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2200B draadloze draagbare luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2200B draadloze draagbare luidspreker

04/02/2015

Nederland

Nederland

Fijne compacte bluetooth speaker met stoer uiterlijk.

Erg fijne speaker met een zeer goed geluid. Mooie lage tonen wat je niet verwacht uit zo´n kleine behuizing. Erg handzaam en stoer uiterlijk. Minpuntje aan de speaker zijn de bedieningsknoppen. Deze voelen instabiel aan. Had wat steviger gemogen. Kortom prima bluetooth speaker met een zeer goed geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2200B draadloze draagbare luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2200B draadloze draagbare luidspreker

23/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazing sound

This speaker sounds amazing, not just for it's size, just plain amazing. I have a stereo that doesn't sound this good. I haven't really used the connecting to phone function but it is incredibly easy to connect to it with my Mac, iPhone and TaoTronics bluetooth sound sender. Distance is about average for a bluetooth device but that has a lot to do with the environment anyway. I have other bluetooth speakers and they also sound good, but this one is exceptional. Sometimes I forget I am not listening to one of those big wooden stereos. Battery life is also very good

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2200B wireless portable speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT2200B wireless portable speaker

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