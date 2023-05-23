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BRT383/15
Tondez, rasez et définissez
Donnez du style ou une forme à votre zone du bikini. Utilisez la petite tête de tonte pour obtenir le style que vous voulez et coupez jusqu’à 0,5 mm.
Les pointes de coupe arrondies vous permettent de tailler votre zone du bikini de façon sécuritaire et efficace. Garanti sans irritations ni coupures.
Essayez différents styles et longueurs. Choisissez entre 0,5, 3 ou 5 mm pour une zone du bikini uniforme et soignée.
3.8
sur 6
111
Avis
Anahitch
23/05/2023
France
Partie de promotion
Produit de qualité
J’étais septique sur son utilisation mais c’est beaucoup mieux qu’un rasoir . Facile à utiliser et non irritable. Je n’ai pas de démangeaisons à la repousse . Je suis conquise et très heureuse de l’avoir pour cet été . A moi les maillots de bains échancrés. De plus il est léger et la prise en mains est facile. Ses divers accessoires sont un plus.
Avantages
Prise en mains / évite l’irritation de la peau
Contre
La batterie a pile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BRT383/15 Tondeuse bikini
Oui, je recommande ce produit
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Galygege
15/05/2023
France
Partie de promotion
Très précis
Cette tondeuse Bikini est très facile à prendre en main. Elle est légère et s’emporte ainsi partout grâce à sa petite pochette fournit avec . Elle rase très bien et du fait de sa petite taille elle est très précise. Elle est fournit avec ses accessoires pour gérer la taille du rasage. Elle se lave facilement . Je l’emporte partout avec moi. Elle ne tient pas de place dans une trousse de toilette. J’en suis ravie
Avantages
Précis , peu de place , efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BRT383/15 Tondeuse bikini
Oui, je recommande ce produit
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Sosodu13
10/05/2023
France
Partie de promotion
Compacte et efficace
Cette tondeuse me convient parfaitement ! Elle est facile à prendre en main et à utiliser, elle est légère et maniable pour obtenir sans effort le résultat souhaité. Elle fonctionne avec des piles ( qui sont fournies) et son autonomie est parfaite. Elle est livrée avec une jolie petite pochette pour la transporter ou la ranger facilement.
Avantages
Efficace, précise, légère
Contre
Fonctionne à piles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BRT383/15 Tondeuse bikini
Oui, je recommande ce produit
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