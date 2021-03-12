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  • Épilation simple et sans effort
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Arrêté

Satinelle EssentialÉpilateur compact sur secteur

BRE225/00

4.4
| (474) Avis | 96% recommandent ce produit
Épilation simple et sans effort
Avec Philips Satinelle, vos jambes restent douces pour plusieurs semaines. Épile même les poils de 0,5 mm à la racine. Épilez-vous facilement grâce à sa poignée ergonomique et à sa tête lavable pour une hygiène optimale.
Voir tous les avantages

Une peau douce semaine après semaine

Épilation simple et sans effort

  • pour les jambes

Le système d'épilation retire les poils à la racine

Le système d'épilation retire les poils à la racine

Le système d'épilation efficace vous garantit une peau douce et lisse semaine après semaine

2 réglages de vitesse pour retirer les poils les plus fins comme les plus épais

2 réglages de vitesse pour retirer les poils les plus fins comme les plus épais

2 réglages de vitesse pour retirer les poils plus fins ou plus épais, pour une épilation plus personnalisée.

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

474

Avis

96%

recommandent ce produit

12/03/2021

België

België

Acheteur vérifié

Top top top

Je le trouve top et il fait moins mal que mon ancien de la même marque. Point positif la lumière, l’embout massage

Avantages

Lumière

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRE275/00 Épilateur compact sur secteur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRE275/00 Épilateur compact sur secteur

16/05/2026

France

France

Super épilateur

Il est très pratique avec sa lumière intégrée. Le fil est bien long. Il retire les poils sans douleur

Avantages

Il est super il épile parfaitement bien

Contre

Aucun inconvénient

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRE285/00 Épilateur compact sur secteur

Date of Use 2026-05-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRE285/00 Épilateur compact sur secteur

Date of Use 2026-05-16

14/10/2025

France

France

Épilateur zones délicates parfait !

Je recherchais un épilateur pour zones délicates qui soit vraiment pratique et efficace et c’est le cas ! L’épilateur principal est parfait pour les jambes, quelques minutes suffissent pour une demi-jambe. Jai cet appareil depuis quelques jours seulement, donc j’espère qu’il sera aussi efficace dans le temps.

Avantages

Épilateur zones délicates

Contre

Filaire et non lumineux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRP506/00 Épilateur compact sur secteur

Oui, je recommande ce produit

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