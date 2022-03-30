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StraightCareLisseur

BHS674/00

4.9
| (26) Avis | 100% recommandent ce produit
Vos cheveux sous les projecteurs avec une protection avancée
Lissez facilement vos cheveux avec notre nouveau lisseur. Grâce à ses plaques à fonction ionique revêtues de céramique, les cheveux sont protégés, sans frisottis et brillants. La température de 220 °C vous permet d'obtenir de magnifiques résultats d'un simple geste !
Voir tous les avantages

Vos cheveux sous les projecteurs avec une protection avancée

  • 10 réglages numériques

  • pour chaque type de cheveux

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Plaques extra-longues (105 mm) pour un lissage facile et rapide

Plaques extra-longues (105 mm) pour un lissage facile et rapide

Les plaques du lisseur bénéficient d'une longueur professionnelle de 105mm, pour un lissage plus rapide et plus facile.

Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce, préservant les cheveux

Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce, préservant les cheveux

Les plaques en céramique ultra lisses respectent vos cheveux et offrent une utilisation tout en douceur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.9

sur 6

26

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

30/03/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très bon lisseur

j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.

Avantages

lisse parfaitement

Contre

RAS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

10/05/2018

France

France

Très bon lisseur

Maniable et facile à porter, design ergonomique et esthétique,bon rapport qualité/prix, permet de lisses les cheveux à une température basse sans aucune perte d'efficacité, niveau température de 130°C à 230°C. Inconvénients : pas de pochette thermorésistante ni sac de rangement livré avec, dommage.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

26/11/2020

België

België

Acheteur vérifié

voldoet perfect

voor een korte of halflange coupe is dit een perfect product, het warmt heel snel op en is handig in gebruik

Avantages

warmt heel snel op, beschadigt je haar niet, maakt je haar stijl zoals beloofd

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

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