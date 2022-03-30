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10 réglages numériques
pour chaque type de cheveux
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Les plaques du lisseur bénéficient d'une longueur professionnelle de 105mm, pour un lissage plus rapide et plus facile.
Les plaques en céramique ultra lisses respectent vos cheveux et offrent une utilisation tout en douceur.
4.9
sur 6
26
Avis
100%
recommandent ce produit
kiri3030
30/03/2022
France
Acheteur vérifié
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Avantages
lisse parfaitement
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
EwaB
10/05/2018
France
Très bon lisseur
Maniable et facile à porter, design ergonomique et esthétique,bon rapport qualité/prix, permet de lisses les cheveux à une température basse sans aucune perte d'efficacité, niveau température de 130°C à 230°C. Inconvénients : pas de pochette thermorésistante ni sac de rangement livré avec, dommage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
nov**2050
26/11/2020
België
Acheteur vérifié
voldoet perfect
voor een korte of halflange coupe is dit een perfect product, het warmt heel snel op en is handig in gebruik
Avantages
warmt heel snel op, beschadigt je haar niet, maakt je haar stijl zoals beloofd
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener