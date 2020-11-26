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  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
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  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
  • Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging

StraightCareStraightener

BHS674/00

4.9
| (26) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging
Krijg eenvoudig perfect steil haar met onze nieuwe straightener. De platen met ionische, verzorgende en keramische buitenlaag beschermen het haar en zorgen voor een pluisvrij en glanzend resultaat. Met een maximumtemperatuur van 220 °C krijg je prachtige resultaten in één beweging!
Bekijk alle voordelen

Zet je haar in de spotlights dankzij geavanceerde verzorging

  • 10 digitale instellingen

  • geschikt voor elk haartype

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, pluisvrij haar met een levendige glans.

Extra lange platen (105 mm) voor snel en eenvoudig ontkrullen

Extra lange platen (105 mm) voor snel en eenvoudig ontkrullen

De ontkrulplaten hebben een professionele lengte van 105 mm voor sneller en gemakkelijker ontkrullen.

Keramische laag voor soepel glijden en bescherming tegen beschadigd haar

Keramische laag voor soepel glijden en bescherming tegen beschadigd haar

De gladde platen met een keramische buitenlaag glijden soepel en voorkomen dat het haar wordt beschadigd tijdens het stylen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.9

van 5

26

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

26/11/2020

België

België

Geverifieerde koper

voldoet perfect

voor een korte of halflange coupe is dit een perfect product, het warmt heel snel op en is handig in gebruik

Voordelen

warmt heel snel op, beschadigt je haar niet, maakt je haar stijl zoals beloofd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

09/11/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijne krultang!

Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.

Voordelen

Soepel handig en makkelijk in gebruik.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

21/08/2018

Nederland

Nederland

Krullen en stijl haar, alles is mogelijk!

Ik heb altijd moeite gehad met het stijlen en krullen van mijn haar. Ik heb iets dikker haar waardoor ik vaak meer dan drie kwartier bezig was om mijn haar te stylen. Met deze stijltang had ik echt in ongeveer 20 minuten mijn haar gekruld of gestijld. De straightener is in 15 seconden warm, glijdt door mijn haar heen en ik hoef hem niet eens is op de warmste temperatuur te zetten voor mijn vrij dikke haar. Ik vind het echt een super stijltang en gebruik hem met veel liefde. Het enige minpuntje is dat de gebruiksaanwijzing heel lastig te lezen is doordat alles op een smalle pagina staat die je uit moet vouwen tot onderhand een meter.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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