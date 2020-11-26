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Betaal later met Klarna
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geschikt voor elk haartype
De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, pluisvrij haar met een levendige glans.
De ontkrulplaten hebben een professionele lengte van 105 mm voor sneller en gemakkelijker ontkrullen.
De gladde platen met een keramische buitenlaag glijden soepel en voorkomen dat het haar wordt beschadigd tijdens het stylen.
4.9
van 5
26
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
nov**2050
26/11/2020
België
Geverifieerde koper
voldoet perfect
voor een korte of halflange coupe is dit een perfect product, het warmt heel snel op en is handig in gebruik
Voordelen
warmt heel snel op, beschadigt je haar niet, maakt je haar stijl zoals beloofd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Symoon
09/11/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne krultang!
Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.
Voordelen
Soepel handig en makkelijk in gebruik.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Merel94
21/08/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Krullen en stijl haar, alles is mogelijk!
Ik heb altijd moeite gehad met het stijlen en krullen van mijn haar. Ik heb iets dikker haar waardoor ik vaak meer dan drie kwartier bezig was om mijn haar te stylen. Met deze stijltang had ik echt in ongeveer 20 minuten mijn haar gekruld of gestijld. De straightener is in 15 seconden warm, glijdt door mijn haar heen en ik hoef hem niet eens is op de warmste temperatuur te zetten voor mijn vrij dikke haar. Ik vind het echt een super stijltang en gebruik hem met veel liefde. Het enige minpuntje is dat de gebruiksaanwijzing heel lastig te lezen is doordat alles op een smalle pagina staat die je uit moet vouwen tot onderhand een meter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener