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Arrêté
1 600 W
Accessoire ThermoProtect
3 combinaisons température/vitesse
Ce sèche-cheveux de 1 600 W produit un flux d'air optimal, pour des résultats exceptionnels tous les jours.
L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien. Il fait baisser la température de 10 °C tout en continuant à sécher vos cheveux rapidement.
Ce sèche-cheveux offre 3 combinaisons de température/vitesse présélectionnées, pour une coiffure impeccable rapidement et facilement.
4.5
sur 6
675
Avis
97%
recommandent ce produit
ChrisT29
08/08/2025
France
Puissance de séchage, chevelure protégée
Sèche-cheveux puissant 2100w qui permet un séchage rapide tout en protégeant le cheveux avec sa fonction de séchage ionique. Cheveu plus doux, sans frisottis et brillant. Tenue en main très bonne et facilité d’utilisation des touches de température et vitesse. J’apprécie particulièrement la touche unique de réglage de température. Le gabarit est très correct car il prend peu de place et le câble long de 1m80 est idéal. Aucune odeur après utilisation. J’apprécie aussi l’arrière du sèche-cheveux légèrement incurvé et plat pour un nettoyage optimal. Les accessoires qui l’accompagne sont très pratiques : 2 concentrateurs de séchage qui permettent de réussir sa coiffure. Je ne le trouve pas plus bruyant que mon précédent sèche-cheveux. Pour conclure, gros point positif sur sa puissance, maîtrise de la chaleur diffusée et soin du cheveu. S’il fallait un point d’amélioration : gagner quelques grammes sur son poids.
Avantages
Puissance, protection, choix de la température et de la vitesse
Contre
Poids
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000 Series BHD351/10 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000 Series BHD351/10 Sèche-cheveux
Chaussette
17/12/2024
France
Au top
Je suis à mon 5e sèche cheveux en 1 mois. Achète chez les concurrents. Une catastrophe a chaque fois. Cheveux trop lisse des baguettes sue cheveux fin c’est très moche, trop chaud, brule le cheveux. Après de multiples recherches je tombe sur ce sèche cheveux Philips et oh surprise c’est une merveille pour les cheveux fin et fragile ! J’ai retrouvé du volume avec des cheveux soyeux et légèrement ondulés comme j’ai habituellement ! Je revis ! Merci Philips de continuer à faire de vrai sèche cheveux !
Avantages
La touche froide pour fixer la coiffure, le dermo protect
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000 BHD360/20R1 Reconditionné Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
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Fanfan8
12/01/2024
France
Super performance
Des réception du colis je l'ai essayé et sans regret l'achat il sèche vite et mes cheveux sont disciplinés fini l'effet statistiques le rendu est vraiment super comme à la sortie du salon.Ensuite sa couleur est juste magnifique ce noir et rose et son câble est assez long donc pour moi c'est une perfection signée Phillips merci
Avantages
Séchage rapide et un super résultat sans frisottis
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000 Series BHD350/10 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000 Series BHD350/10 Sèche-cheveux