Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
2 200 W
Moteur pro AC
95 km/h
La fonction ionique garantit un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique des cheveux, les embellissent et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.
Avec son design compact et très léger, le sèche-cheveux Philips DryCare Pro est plus pratique à utiliser. Son manche ergonomique facilite sa prise en main.
Fonction professionnelle indispensable, la touche Air Froid envoie un flux d'air froid permettant de fixer votre coiffure.
4.5
sur 6
123
Avis
91%
recommandent ce produit
Myvsky
02/12/2019
France
Satisfaite
Très satisfaite de ce sèche cheveux. Il ne brûle pas le cuir chevelu comme beaucoup d'autre.. Je m'en sert également pour sécher mes exotic shorthair Il est par contre un peu lourd et bruyant par rapport à d'autres Également un petit hic quant au placement du bouton froid. On a tendance à appuyer dessus en maintenant le sèche cheveux
Avantages
Puissance, chauffe, ne brûle pas
Contre
Poids et bruit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux
Ursule
13/11/2018
France
Bon produit
Bon produit qui fonctionne bien et qui est simple d'utilisation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD176/10 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD176/10 Sèche-cheveux
kabin
19/11/2017
France
Très bon produit, produit conseillé.
Ce sèche cheveux est très facile d'utilisation, je suis très satisfait de la qualité de l'air ventilé, plusieurs types de séchage, ne brûle pas les cheveux, n'est pas bruyant comparé aux sèche cheveux basiques.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux