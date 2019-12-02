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Arrêté

DryCareSèche-cheveux Pro

BHD176/00

4.5
| (123) Avis | 91% recommandent ce produit
Conçu pour allier performance et style
Le sèche-cheveux AC Philips DryCare Pro est doté d'un moteur AC professionnel générant un flux d'air pouvant atteindre 95 km/h, pour des résultats rapides et professionnels. Léger, ce sèche-cheveux est facile à manipuler, pour une utilisation agréable.
Voir tous les avantages

Conçu pour allier performance et style

  • 2 200 W

  • Moteur pro AC

  • 95 km/h

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

La fonction ionique garantit un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique des cheveux, les embellissent et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.

Léger

Léger

Avec son design compact et très léger, le sèche-cheveux Philips DryCare Pro est plus pratique à utiliser. Son manche ergonomique facilite sa prise en main.

Touche Air Froid, propulsion d'air froid pour fixer votre coiffure

Touche Air Froid, propulsion d'air froid pour fixer votre coiffure

Fonction professionnelle indispensable, la touche Air Froid envoie un flux d'air froid permettant de fixer votre coiffure.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

123

Avis

91%

recommandent ce produit

02/12/2019

France

France

Satisfaite

Très satisfaite de ce sèche cheveux. Il ne brûle pas le cuir chevelu comme beaucoup d'autre.. Je m'en sert également pour sécher mes exotic shorthair Il est par contre un peu lourd et bruyant par rapport à d'autres Également un petit hic quant au placement du bouton froid. On a tendance à appuyer dessus en maintenant le sèche cheveux

Avantages

Puissance, chauffe, ne brûle pas

Contre

Poids et bruit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux

13/11/2018

France

France

Bon produit

Bon produit qui fonctionne bien et qui est simple d'utilisation.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD176/10 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

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19/11/2017

France

France

Très bon produit, produit conseillé.

Ce sèche cheveux est très facile d'utilisation, je suis très satisfait de la qualité de l'air ventilé, plusieurs types de séchage, ne brûle pas les cheveux, n'est pas bruyant comparé aux sèche cheveux basiques.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare BHD177/10 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

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