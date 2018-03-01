Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
2200 W
AC-motor
95 km/u
De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
De Philips DryCare Pro-föhn heeft een lichter, compact ontwerp voor comfortabeler gebruik. Bovendien is het ergonomisch vormgegeven handvat eenvoudig vast te houden.
Eén druk op de Cold Shot-knop zorgt voor een intense stroom koude lucht; een onmisbare professionele functie. Het wordt na het stylen gebruikt om het model te fixeren.
4.5
van 5
123
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Ricardo
01/03/2018
België
Geverifieerde koper
Product voldoet aan onze wensen.
[Employee of philipsglobal] We zijn heel tevreden over dit product. Ligt makkelijk in de hand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
linda52
15/01/2016
België
Geverifieerde koper
Voldoet prima aan onze verwachtingen
We hebben het toestel nog maar enkele weken in ons bezit, dus voor wat het waard is: Deze - inderdaad lichtgewicht - voldoet prima aan al onze verwachtingen: krachtig, koude (Cold Shot-knop) en warme lucht (2 gradaties) en nog eens 2 gradaties in sterkte van de luchtstroom! Voor wie het nodig heeft zijn er nog een paar extra accessoires. En dat alles voor een democratische prijs.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ellen25
25/08/2015
Nederland
Verassende zuigkracht, gebruiksvriendelijk design
Bij het uitpakken van dit product was ik meteen verrast over de 'zware' kwaliteit. De een zal dit minder fijn vinden, persoonlijk vind ik het wel fijn als het degelijk aanvult. Bij het bekijken van het product zag de bediening er ook zeer gemakkelijk uit en vanuit daar heb ik de fohn maar meteen geprobeerd. Het eerste wat opviel was de enorme kracht die uit de fohn kwam. Waar ik normaal +- 10 minuten nodig had om mijn haar droog te krijgen (half lang) was ik nu binnen 2 minuten klaar. Dankzij de drie warmte en blaas-standen kon ik ook mijn haar meteen goed in model krijgen. Al met al ben ik zeer tevreden en is de prijs/kwaliteit verhouding erg goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn