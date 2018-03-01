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  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
  • Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl

Niet meer leverbaar

DryCarePro-föhn

BHD176/00

4.5
| (123) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl
De Philips DryCare Pro AC-föhn heeft een professionele AC-motor die luchtsnelheden tot 95 km/u haalt voor snelle en professionele resultaten. Deze lichtgewicht föhn is ook eenvoudiger te hanteren en biedt een comfortabele föhnervaring.
Bekijk alle voordelen

Gebouwd voor prestaties, ontworpen voor stijl

  • 2200 W

  • AC-motor

  • 95 km/u

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Lichtgewicht

Lichtgewicht

De Philips DryCare Pro-föhn heeft een lichter, compact ontwerp voor comfortabeler gebruik. Bovendien is het ergonomisch vormgegeven handvat eenvoudig vast te houden.

Koele luchtstoot, een stroom koude lucht om het haar te stylen

Koele luchtstoot, een stroom koude lucht om het haar te stylen

Eén druk op de Cold Shot-knop zorgt voor een intense stroom koude lucht; een onmisbare professionele functie. Het wordt na het stylen gebruikt om het model te fixeren.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

123

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

01/03/2018

België

België

Geverifieerde koper

Product voldoet aan onze wensen.

[Employee of philipsglobal] We zijn heel tevreden over dit product. Ligt makkelijk in de hand.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn

15/01/2016

België

België

Geverifieerde koper

Voldoet prima aan onze verwachtingen

We hebben het toestel nog maar enkele weken in ons bezit, dus voor wat het waard is: Deze - inderdaad lichtgewicht - voldoet prima aan al onze verwachtingen: krachtig, koude (Cold Shot-knop) en warme lucht (2 gradaties) en nog eens 2 gradaties in sterkte van de luchtstroom! Voor wie het nodig heeft zijn er nog een paar extra accessoires. En dat alles voor een democratische prijs.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn

25/08/2015

Nederland

Nederland

Verassende zuigkracht, gebruiksvriendelijk design

Bij het uitpakken van dit product was ik meteen verrast over de 'zware' kwaliteit. De een zal dit minder fijn vinden, persoonlijk vind ik het wel fijn als het degelijk aanvult. Bij het bekijken van het product zag de bediening er ook zeer gemakkelijk uit en vanuit daar heb ik de fohn maar meteen geprobeerd. Het eerste wat opviel was de enorme kracht die uit de fohn kwam. Waar ik normaal +- 10 minuten nodig had om mijn haar droog te krijgen (half lang) was ik nu binnen 2 minuten klaar. Dankzij de drie warmte en blaas-standen kon ik ook mijn haar meteen goed in model krijgen. Al met al ben ik zeer tevreden en is de prijs/kwaliteit verhouding erg goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare BHD176/00 Pro-föhn

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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