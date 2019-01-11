De essential care compact haardroger heeft alles wat je van een goede haardroger kan verwachten. Verrassend is het aangename stille geluid dat de haardroger maakt. Hiermee maak je niemand wakker als je 's ochtends je haar aan het drogen bent. De haardroger is zo licht, zodat je gemakkelijk je haar kan brushen zonder dat je last krijgt van een stijve arm. Ondanks de haardroger klein en licht is, blaast hij heel krachtig. Je kan de temperatuur regelen en de haardroger heeft een koelstand. Een groot pluspunt is dat de haardroger een lange snoer heeft. Als je opzoek bent naar een compacte krachtige haardroger met een aangenaam geluid, dan is deze haardroger echt een aanrader.